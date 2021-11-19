Naci Topçuoğlu MYO'da değerlendirme toplantısı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu 20202021 eğitimöğretim yılının değerlendirildiği bir akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt, geçtiğimiz eğitim öğretim yılının detaylı bir analizini yaparak, programlardaki kontenjan dolulukları ve yerleşme oranları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Prof. Dr. Bozkurt, öğrencileri diğer meslek yüksekokulları öğrencilerinden ayıran iki dönem işyeri eğitimi uygulamasının başarılı bir şekilde uygulandığını belirttiği konuşmasında, öğrencilere istihdam konusunda faydalı bir model olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Bozkurt, “Öğretim elemanlarımız tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında okulumuzu ziyaret eden misafirlerimiz, sektör temsilcileri, teknik geziler, bilgilendirme toplantıları ve eğitimlerin sürekliliğinin devam etmesi gerekiyor” diyerek, emeği geçen tüm öğretim elemanlarına teşekkür etti.

Özellikle öğrencilere YÖK desteğiyle verilen eğitimlerin sertifika ve katılım belgelerinin iş başvurularında onları bir adım öne taşıyacağını belirten Prof. Dr. Bozkurt, YÖK desteğiyle öğretim elemanlarına endüstri ile ortak projeler yürütme imkanı verilerek, akademik çalışmalarında fayda sağlayacaklarını kaydetti. Prof. Dr. Bozkurt, son bir yılda gerçekleşen yenilikler ve gelişmelere de değinerek, var olanları korumak, yapılabilecek olanlara da yeni imkanlar sağlayarak bu gelişmelerin devamının geleceğini söyledi.

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