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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İhracatın akademik elçileri projesi finalde

İHA

İhracatın akademik elçileri projesi finalde

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) iş birliğinde hayata geçirilen İhracatın Akademik Elçileri Projesi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) Ortak Yarınlar Yarışmasında finalist oldu.
TİSK’in her yıl geleneksel olarak düzenlediği Ortak Yarınlar Yarışması’nda, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık kategorisinde finalist olan İhracatın Akademik Elçileri Projesi ile Gaziantep'te faaliyet gösteren ihracatçı firmaların rekabet güçlerinin ve kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.
Proje kapsamında; üniversitesanayi iş birliği çerçevesinde Gaziantep Üniversitesi'nde eğitimöğretim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Gaziantep Sanayi Odası'na kayıtlı firmalarla eşleştirilmeleri ve uzmanlık düzeyinde dış ticaret eğitimi almaları sağlanıyor.
19 Kasım 2021 tarihinden itibaren bir hafta boyunca halk oylamasına sunulan ve farklı illerdeki projelerle birincilik için yarışan İhracatın Akademik Elçileri Projesi'ne destek olmak için https://oylama.vidobu.com/tisk/ortakyarinlarbirliktemumkun2021/diger/ihracatinakademikelcileri linki üzerinden oy vermek yeterli olacak.
Proje ile ekonominin belirleyici etken olduğu günümüz dünyasında firmaların üretmiş olduğu katma değeri daha yüksek seviyelere çıkarmayı ve ihracattaki rekabetçiliklerini artırmayı hedeflediklerini belirten GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, proje aracılığıyla Gaziantep’te eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler ile firmaları bir araya getirerek ihracat elçileri olmalarını sağladıklarını söyledi.
İhracatın akademik elçileri projesinin diğer ülkelerle olan ilişkileri güçlendirdiğini ifade eden Ünverdi, "İhracatın Akademik Elçileri Projemiz, ihracatın yanında sosyal, kültürel anlamda da diğer ülkelerle bağlarımızı güçlendiriyor. Gaziantep Sanayi Odası olarak sanayimize öncülük etmekten, ticaretimizi ve ihracatımızı artıracak çalışmalar yürütmekten, kurumlarımız ile bu başarılara birlikte imza atmaktan gurur duyuyoruz. Bu anlamlı yarışma için Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'na teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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