Gaziantep’te FETÖ/PDY operasyonu: 2 tutuklama

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Gaziantep’te Emniyet Mahrem ve Eğitim yapılanmaları içerisinde faaliyet gösteren 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yaptıkları operasyon sonucu; Terör örgütünün mali yapısına yönelik olarak hazırlanan MASAK raporunun incelenmesi ile Emniyet Mahrem ve Eğitim yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen toplam 7 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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