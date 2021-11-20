Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 5 gözaltı

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GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP'te düzenlenen operasyonda 2 kilo 400 gram bonzai ile 200 gram metanfetamin ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin tespit edilen adreslerine yapılan baskınlarda 2 kilo 400 gram bonzai, 200 gram metanfetamin ve bir miktar para ele geçirildi. İsimleri öğrenilemeyen 5 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep DHA

2021-11-20 13:37:48



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