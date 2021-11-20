Gaziantep´te uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in, Oğuzeli ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1´i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından ilçenin Bulduk Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda evde yapılan aramada 21 gram metanfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet cep telefonu ve 1 adet kamera kayıt cihazı ele geçirildi. Ekipler tarafından uyuşturucuya el konulurken evde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep GAZİANTEP, (DHA)
2021-11-20 20:09:51
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