Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin bağlama çalıp türkü söyledi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tarihi Bey Mahallesi’nde enstrüman satan bir müzik mağazasında bağlama çalan esnafla türkü söyleyip bağlama çaldı.

Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, enstrüman seslerinin geldiği bir müzik mağazasını da ziyaret etti. Bağlama ve darbuka çalan esnafa katılan Şahin, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’na ait “Uzun İnce Bir Yoldayım” adlı eseri seslendirerek, bölge esnafının müzik şölenine ortak oldu. Ünlü halk ozanı Aşık Veysel’in eserini icra ederken Başkan Şahin’e eşlik eden esnaf Taner Aka, Hayri Güvenç, Müslüm Polat ve Murat Karayaz, bu sürpriz müzik şölenine katılımlarından dolayı büyükşehir ekibine ve Başkan Şahin’e teşekkür ettiler.

Ziyarette Başkan Şahin’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Gazi Kördeve ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel yer aldı.

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