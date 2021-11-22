HY Grup Yavuzelispor deplasmanda oynadığı Sanayi Esnafspor’u 1-0 yendi

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Gaziantep Süper Amatör A grubu Futbol Liginde mücadele eden HY Grup Yavuzelispor, yeni sezonun üçüncü maçında, Sanayi Esnafspor’u 10’lık skor ile mağlup etti.

20212022 sezonunun üçüncü müsabakasını deplasmanda oynayan HY Grup Yavzelispor, rakibi Sanayi Esnafspor’u 10 yendi.

Gaziantep Seyrantepe ilçe stadında saat 14:00'da oynanan karşılaşmada, her iki takımda kıyasıya mücadele ederken, Maçın 24. dakikasında HY Grup Yavuzelispor kaptanı 14 numaralı formasıyla Ayhan Yaman’ın sol açıktan gelen topa gelişine vurması sonucunda takımını 10’lık üstünlüğe taşıdı. Maç bu skorla sona erdi.

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