Mesut Ateşsönmez Ortaokulu hizmete açıldı

Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan '100. Yılda 100 Hayırsever' kampanyası kapsamında hayırsever Ateşsönmez ailesinin destekleriyle yapımı tamamlanan Mesut Ateşsönmze Ortaokulu, gerçekleştirilen törenle hizmete alındı.

Gaziantep'te, valilik tarafından başlatılan ve kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde 100 okul yapılmasını hedefleyen proje kapsamında '100. Yılda 100 Hayırsever' sloganıyla tamamlanan okullar hizmete alınmaya devam ediyor. Gaziantep Modeli adı verilen proje kapsamında hayırsever Ateşsönmez ailesinin destekleriyle Şehitkamil ilçesi Beykent Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Mesut Ateşsönmze Ortaokulu, gerçekleştirilen açılış töreni ile hizmete alındı.



"Gaziantepli hayırseverler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödüllendirilecek"

Okulun açılış töreninden açıklamalarda bulunan ve Gaziantep Modeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'ye örnek gösterildiğini ve hayırseverlerin ödüllendirileceğini ifade eden Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep birlikte iş yapma kültürünün yoğun olduğu bir şehirdir. Bu da onun örneklerinden biridir. O yüzden bu okula adı verilen rahmetli Mesut Ateşsönmez'e Allah'tan rahmet diliyorum. Gaziantep olarak '100. Yılda 100 Hayırsever' projesinde artık finale doğru yaklaşıyoruz. Bu projeye destek veren hayırseverlerimiz 3 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü ile hayırseverler adına özel bastırılmış madalyonlar takdim edilecek. Ben proje katkılarından dolayı tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Okulumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.



"Bu hizmetler Ateşsönmez ailesine çok teşekkür ediyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Ateşsönmez ailesine katkıları için teşekkür ederek, "İnsanlar öldükten sonra nasıldı dendiğinde Mesut kardeşimiz gibi güzel insandı, vatana, millete hayırlı evlattı ve güzel işler yaptı denilecek bir yaşantı ve bunu taçlandıran bir eserle karşı karşıyayız. İsmi bu binaya çok yakıştı, bu okul çok önemli bir çalışma. Biz, Ateşsönmez ailesini yıllardır tanıyoruz ve bu ailemiz şehrin aşını, işini, ekmeğini büyüten, onur duyulacak çalışmalar yapan bir ailedir. Bu hizmetler için kendilerine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"Bugün bizler için duygu dolu bir gün"

Hayırsever Ateşsönmez ailesi adına açıklamalarda bulunan aile bireylerinden Engin Ateşsönmez, "Bugün bizler için duygu dolu bir gün. Bir yıl önce ailemizin göz bebeği kardeşim Mesut Ateşsönmez'i ebediyete uğurladık. Aramızdan çok genç yaşta ve hiç beklenmedik bir şekilde ayrılan kardeşim Mesut Ateşsönmez'in bu güzel eğitim kurumuna adının verilmesi ailemiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Okul açılışının da onun doğum gününde yapılmasının da bizler için anlamı büyüktür" şeklinde konuştu.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de '100. Yılda 100 Hayırsever' kampanyasına vermiş oldukları destekler için hayırsever ailelere teşekkür ederek okul hakkında bilgiler verdi.

Konuşmalar sonrasında duaların okunması ve kurdele kesimi ile okul açılışı yapıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile hayırsever aile, tören sonrası okulu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti.

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