Gaziantep'teki terör operasyonunda 4 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, son 1 haftada terör örgütleri FETÖ/PDY ile DEAŞ'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 31 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri FETÖ/PDY ve DEAŞ'ın çeşitli yapılanmalarında yer aldığı tespit edilen şüphelilere yönelik son 1 haftada çok sayıda operasyon düzenledi. Kentin farklı semtlerindeki adreslere, özel harekat polislerinin de desteği ile baskınlar yapıldı. Baskınlarda 31 şüpheli gözaltına alındı, 1 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 23'ü adli kontrol şartı ve 4'ü de sınır dışı edilmesi şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep
2021-11-22 13:57:27
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