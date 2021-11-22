Öğretmenler Günü mesajı SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “Öğretmenler, milletlerin geleceğini aydınlatan eğitim kahramanlarıdır”

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, öğretmenlerin, milletlerin geleceğini aydınlatan eğitim kahramanları olduğunu belirtti.

24 Kasım Öğretmeler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, çağdaş toplumların eğitime büyük önem verdiğine dikkat çekerek, “Öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin üreten, araştıran, sorgulayan, kişilik sahibi ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmesini sağlamada büyük rol oynamaktadır” dedi.

“Çağdaş ülkeler arasında yer alabilmek, medeniyetin temelini oluşturan eğitim alanında sürekli gelişmeyi gerektirir” diyen Prof. Dr. Dağlı, mesajını şöyle sürdürdü:

“Bilim, teknoloji, kültür, sanat gibi birçok alanda ilerlemek için yarınlarımızın emanetçisi gençlerimize bilimsel düşünebilmeyi, insani değerleri ve köklü medeniyetimize sahip çıkmayı öğreten değerli öğretmenlerimize ihtiyacımız vardır. Cumhuriyetimizin Kurucusu, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister’ sözünde de vurguladığı gibi öğretmenlerimizin; düşünen, sorgulayan, araştıran, öğrendiklerini aktaran, insanlık yararına fikirler üreten gençler yetiştirmesini istemiştir. SANKO Üniversitesi olarak milletine, ülkesine ve bayrağına sahip çıkan, kendini her alanda yetiştirebilen ve uluslararası arenada milletini temsil edebilen bireyler yetiştirmeyi sürdürmek için, bilimin aydınlattığı yolda Büyük Önderimizin izinden ilerlemeye devam edeceğiz. Başöğretmeniz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, üzerimizde emeği olan tüm eğitimcilerimizin önünde saygıyla eğiliyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”

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