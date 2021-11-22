Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 393 şüpheli gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü haftalık olarak kent genelinde yaptıkları operasyonlar sonucu çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken 393 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 27’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 15.11.2021 ile 21.11.2021 tarihleri arasında yaptıkları operasyonlar sonucu; 31 kilo 716 gram esrar, 9 kilo 92 gram metamfetamin, 113 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 82 gram eroin, 207 adet uyuşturucu hap, 8 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ele geçirdi. Ekipler operasyonlar kapsamında ayrıca 393 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 27’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.