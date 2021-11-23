Milletvekili Erdoğan’dan 24 Kasım mesajı

Gaziantep Milletvekili ve Sanayi, Ticaret Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Mehmet Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle kutlama mesajı yayınlayan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “Türkiye'nin aydınlık geleceğinin mimarı değerli öğretmenlerimiz, insanları eğitmeyi ve öğretmeyi meslek edinen, eğitim kurumlarında çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim öğretimlerine rehberlik eden, yön veren ve hayata hazırlayan kimselerdir. Eğitim ve Öğretim bir ülkenin toprağı, suyu, havası ve doğal kaynakları değerinde, yaşamın vazgeçilmez unsurudur. Modern bir toplumun inşa edilmesinde çok büyük katkıları olan öğretmenlerimizin, milletimiz için hayati ve vazgeçilmez bir önemi bulunmaktadır. Yurdumuzun dört bir yanında, fedakarca bu kutsal mesleği icra eden ve gittiği her yerde ilim ve irfanıyla hizmet eden öğretmenlerimize karşı; milletçe vefa borcumuzun olduğu unutulmamalıdır. İşte, Öğretmenler Günü, bu fedakâr öğretmenlerimizin kıymetini bir kez daha düşünüp anlamamızı sağlayan önemli bir gündür. Bu önemli günde bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet dilerim” ifadelerini kullandı.

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