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Gaziantep'te asfaltlama sezonunu verimli geçti 360 kilometre yola sathi kaplama ve asfalt serimi

İHA

Gaziantep'te asfaltlama sezonunu verimli geçti 360 kilometre yola sathi kaplama ve asfalt serimi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2021 Ocak Ayı itibariyle yürüttüğü çalışmalarla 360 kilometre yolun sathi kaplama ve sıcak asfalt serimini yaptı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, şehir merkezi ve ilçelerde yer alan caddelerde ve bağlantı yollarında ulaşım kalitesini arttırmak amacıyla 202 bin 500 ton asfalt kullanarak 60 kilometrelik yolun sıcak asfalt serimini yaptı, 302 kilometre yolun ise sathi kaplamasını tamamladı. Fen İşleri ekipleri bu yıl ayrıca 80 kilometre yeni imar yolunun açılması için işlem başlattı, 152 bin ton sıcak asfalt kullanarak yol bakım ve onarımını sürdürdü.

Kapanmalarda şehrin ana arterleri yenilendi
Büyükşehir Belediyesi, Kovid19 Salgını nedeniyle uygulanan kapanma kararlarını fırsata çevirerek şehir merkezinde trafik yoğunluğundan dolayı tadilatı yapılamayan yollarda yenileme işlemleri yaptı. Bu kapsamda İnönü Caddesi’nin yolu ve kaldırımları tamamen yenilendi, altyapı ve üst yapı çalışmaları yapıldı, Ordu Caddesi’ni ve Fevzi Çakmak Bulvarı’nın asfaltını yeniledi, şehrin muhtelif yerlerinde asfaltlama çalışmalarını tamamlayarak yolları hizmete açtı. Hastaneler ve oteller bölgesi olarak geçen Mücahitler Mahallesi’nde bulunan Gaziray Kapalı Kesit üstünde trafik yoğunluğunu azaltacak yeni imar yolları açıldı, kaldırım, bisiklet yolu ve sıcak asfaltlaması gerçekleşti.

7 yılda 2 bin 765 kilometre yol asfaltlandı
2014 yılından bugüne kadar asfalt ve yol konusunda büyük bir hassasiyet gösteren Büyükşehir, 7 senede 632 kilometre yeni imar yolu açarken, şehir merkezi, ilçe merkezleri ve kırsal alanlarda 2 bin 765 kilometre yolda sathi kaplama asfalt ve sıcak asfalt işlemi yaptı. Asfalt serimi ve bakım onarım çalışmalarında toplamda 3 milyon 483 bin ton asfalt kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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