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Fadıloğlu'ndan öğretmene anlamlı ziyaret Fadıloğlu, Öğretmen Coşku’nun Öğretmenler Günü’nü kutladı

İHA

Fadıloğlu'ndan öğretmene anlamlı ziyaret Fadıloğlu, Öğretmen Coşku’nun Öğretmenler Günü’nü kutladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Sabriye Küncülü Anaokulu Öğretmeni olan engelli Sibel Coşkun’u evinde ziyaret ederek, Öğretmenler Günü’nü kutladı.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 23 Nisan Mahallesi’nde ikamet eden Sabriye Küncülü Anaokulu Öğretmeni MS hastası (yürüme engelli) Sibel Coşkun’u evinde ziyaret etti. Coşkun’un Öğretmenler Günü’nü kutlayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Coşkun’a fincan takımı hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Anaokulu Öğretmeni Sibel Coşkun, Fadıloğlu’na ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Uzun bir sohbetin ardından ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.
“Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü yürekten kutluyorum”
Öğretmen Sibel Coşkun’un şahsından tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Sibel Coşkun Hanımefendi’nin şahsında tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Tabi öncelikle en büyük öğretmenlerimiz evdeki velilerimizdir. Ama ondan sonra hayatımızı yönlendiren en önemli unsur öğretmenlerimizdir. Sibel hocamız da sağ olsun şu ana kadar göstermiş olduğu duyarlılıkla çocuklarımızın hayatına mutlak suretle her kademede dokundu. Rabbim, kendisine acil şifalar versin, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum ve çocuklarımızla daha da yakından ilgilensin inşallah. Bizim burada ayrımız gayrımız yok, kardeşlik hukuku içerisinde hocamızın rahatsızlığını kendi ailemizden birinin rahatsızlığı olarak görüyoruz. Onun başarısını, ailemizin başarısından birisi olarak görüyoruz. Tekrar, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.
“Ziyaret beni çok mutlu etti”
Ziyaretin kendisini mutlu ettiğini belirten Anaokulu Öğretmeni Sibel Coşkun, “Başkanımızın bugünkü ziyaretinden dolayı çok memnun oldum, gurur duydum, çok mutlu etti beni. Başkanımıza bu nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
“Çok mutlu olduk, gurur duyduk, onur duyduk”
Sibel Coşkun’un eşi Murat Coşkun ise, “Başkanımızın, böylesine anlamlı bir günde ziyaret etmesi bizi mutlu etti. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle eşime bu nazik ziyaretinden dolayı Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk, gurur duyduk, onur duyduk” açıklamasında bulundu.

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