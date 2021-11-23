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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tahmazoğlu’ndan Gaziantep’teki tüm öğretmenlere TÜBİTAK dergisi aboneliği

İHA

Tahmazoğlu’ndan Gaziantep’teki tüm öğretmenlere TÜBİTAK dergisi aboneliği

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlarken, Gaziantep’teki 30 bin öğretmene en güzel hediyeyi verip TÜBİTAK bilim teknoloji dergisi aboneliğini ikinci kez hediye etti.
Eğitim öğretime büyük önem veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde eğitimcilere en güzel hediyeyi verdi. Geçtiğimiz yıl içerisinde Mecidiye Han’da TÜBİTAK kitap evini hizmete açan Başkan Tahmazoğlu daha sonra TÜBİTAK Bilim Teknoloji kitabının bir yıllık abonelik bedelini karşılayarak Gaziantep’teki 30 bin öğretmene hediye etmişti. Başkan Mehmet Tahmazoğlu bu aboneliği bu yılda sürdürerek öğretmenlere hediye etti.
40 bin abonelik
Mehmet Tahmazoğlu, geleceğimiz olan çocuklarımızın hayata hazırlanmasında öğretmenlerin çok önemli bir göreve sahip olduğunu belirterek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik ünvanının verildiği 24 Kasım tarihi, 1981 yılından itibaren ‘Öğretmenler Günü’ olarak kutlanmaktadır. En zor şartlarda bile, ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. TÜBİTAK, her ay çok faydalı bir çalışma olan bilim ve teknik dergisi çıkarıyor. Bu dergiyi hem öğretmenlerimize hem de öğrencilerimize ulaştırmak için İlimizdeki 30 bin öğretmen ve 10 bin proje okullarımızda okuyan öğrencilerimize verilmek üzere 40.000 tane aboneliğini bir yıl boyunca geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda karşılamış olacağız. Öğretmenlerimiz için ne yapsak azdır. Bu vesile ile genç nesillere modern bilim ve teknolojinin ışığında eğitimöğretim veren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarım” dedi.

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