GTB Başkanları Öğretmenler Gününü kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GTB Başkanları Öğretmenler Gününü kutladı

İHA

GTB Başkanları Öğretmenler Gününü kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Öğretmenlik mesleğinin, insanlık tarihinin en eski ve en saygın mesleklerinden biri olduğunu kaydeden GTB Başkanları, yayımladıkları kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimin ışığında aydınlık yarınlara hazırlayan, onları milli ve manevi değerlerine saygılı bireyler olarak topluma kazandıran öğretmenlerimiz, üstlendikleri vazife bakımından kutsal bir görev ifa etmektedir. İnsan yetiştirmek gibi yeryüzündeki belki de en zor mesleği başarıyla icra eden öğretmenlerimiz, bu nedenle insanlık tarihinin her döneminde tüm medeniyetlerin büyük sevgi ve saygısına mazhar olmuşlardır. Genç dimağları üreten, araştıran ve sorgulayan nesiller olarak istikbale hazırlayan öğretmenlerimiz, eğitim sistemimizin temel taşları, istikbalimizin de baş mimarlarıdır. İnsanı ilimle, irfanla yetiştirmeyi yeryüzündeki en büyük zenginlik olarak gören ve bu uğurda fedakarca görev yapan öğretmenlerimiz en büyük hürmeti ve saygıyı hak etmektedir. Çağdaş toplumlar arasında yer almak, geleceğe çok daha güçlü ve güvenli adımlarla ilerleyebilmek ancak ve ancak eğitim alanında sürekli gelişmeyi sağlamakla mümkündür. Bu bağlamda Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’, “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir ve öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ sözleriyle öğretmenlerimize düşen büyük sorumluluğu ve onlara duyduğu güveni ortaya koymuştur. Tüm bu duygu ve düşüncelerle başta Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu ve başöğretmeni Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi saygı ve şükranla anıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tahmazoğlu’ndan Gaziantep’teki tüm öğretmenlere TÜBİTAK dergisi aboneliği
YEREL HABERLER Tahmazoğlu’ndan Gaziantep’teki tüm öğretmenlere ...
Gaziantep´te bıçaklı kavga; 4 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep´te bıçaklı kavga; 4 yaralı
Turizm Fakültesi öğrencileri oryantasyon programında buluştu
YEREL HABERLER Turizm Fakültesi öğrencileri oryantasyon programında ...
Fadıloğlu'ndan öğretmene anlamlı ziyaret Fadıloğlu, Öğretmen Coşku’nun Öğretmenler Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Fadıloğlu'ndan öğretmene anlamlı ziyaret Fadıloğlu, ...
Başkan Şahin'den 24 Kasım mesajı
YEREL HABERLER Başkan Şahin'den 24 Kasım mesajı
Yufkacı esnafının bıçaklı kavgasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yufkacı esnafının bıçaklı kavgasında 1'i ağır 3 kişi ...
GAGİAD Başkanı Koçer'den Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER GAGİAD Başkanı Koçer'den Öğretmenler Günü mesajı
Başkan Doğru’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama mesajı
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama ...
Gaziantep'te asfaltlama sezonunu verimli geçti 360 kilometre yola sathi kaplama ve asfalt serimi
YEREL HABERLER Gaziantep'te asfaltlama sezonunu verimli geçti 360 ...
Fadıloğlu’ndan 24 Kasım mesajı
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan 24 Kasım mesajı
GKV Özel Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri Portekiz’de
YEREL HABERLER GKV Özel Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri ...
Milletvekili Erdoğan’dan 24 Kasım mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Erdoğan’dan 24 Kasım mesajı
Özkeçeci’den 24 Kasım mesajı
YEREL HABERLER Özkeçeci’den 24 Kasım mesajı
Rektör Türkay Dereli’den 24 Kasım mesajı
YEREL HABERLER Rektör Türkay Dereli’den 24 Kasım mesajı
Diyabete Anka neşteri
YEREL HABERLER Diyabete Anka neşteri
Araban Ovası’nda makarnalık buğday ekimine başlandı
YEREL HABERLER Araban Ovası’nda makarnalık buğday ekimine başlandı
GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci’den 24 Kasım mesajı
YEREL HABERLER GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci’den 24 Kasım ...
Cengiz Şimşek'ten Öğretmenler Günü mesajı Şimşek, "Öğretmenler geleceğimizi şekillendiriyor"
YEREL HABERLER Cengiz Şimşek'ten Öğretmenler Günü mesajı Şimşek, ...
Jandarma uyuşturucu satıcısı ve kaçakçılara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Jandarma uyuşturucu satıcısı ve kaçakçılara göz ...
ANKA’dan çalışanlarına mesleki eğitim
YEREL HABERLER ANKA’dan çalışanlarına mesleki eğitim
Gaziantep'teki asayiş uygulamalarında çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'teki asayiş uygulamalarında çok sayıda ...
Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu: 57 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu: 57 şüpheli ...
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 393 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 393 şüpheli ...
Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ekber Şahin: “Akciğer kanserleri çoğu zaman belirti vermez”
YEREL HABERLER Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ekber ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.