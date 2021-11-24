Gaziantep'te PKK operasyonu: 8 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Suriye uyruklu 9 şüphelinin terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu belirlendi. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda şüphelilerden 8´i yakalandı. Adreslerinde çeşitli suç unsurları ve dijital materyaller bulunan şüpheliler, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Polis, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2021-11-24 10:14:32
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