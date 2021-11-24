SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde eşine böbreğini bağışladı Organ Nakli Merkezi Hekimi Doç. Dr. Yüksel: “Hanım Akıncı, eşine önce teşhis koydu, sonra böbreğini vererek tedavisine vesile oldu” 47 yıllık eşine böbreğini veren Hanım Akıncı: “Hayat paylaşmaktır” Hasan Akıncı: “Bana böbreğini değil, yeniden hayat veren eşime ve şifa bulmamı sağlayan hekimlerimize minnettarım”

Adıyaman’da yaşayan Hanım Akıncı, SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi (TransplANTEPSANKO) tarafından gerçekleştirilen başarılı organ nakli ameliyatı ile eşi Hasan Akıncı’yla sadece hayatı değil, böbreğini de paylaştı.

Hasan Akıncı’nın (65) rahatsızlığı, eşinin dikkatli gözlemi sonucu teşhis edildi. Hanım Akıncı (66), hal ve hareketlerinde değişiklik fark ettiği eşini bir sağlık kuruluşuna başvurmaya ikna edince, gittiği sağlık kuruluşunda muayene ve tahlliler sonucu Hasan Akıncı’ya, kronik böbrek yetmezliği teşhisi konularak haftada dört gün, üçer saat diyaliz önerilmiş. Böbrek naklinin kolay olmadığını ve nakil için İstanbul'a ya da Antalya'ya gitmesi halinde ameliyat sonrasında aynı kentte bir ay kalması gerektiğinden çok paraya ihtiyacı olacağını düşünen Hasan Akıncı’ya, bir yakını Gaziantep SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde bu ameliyatın tecrübeli ve başarılı hekimler tarafından yapıldığı söylenmiş. Bu kez de nakil yapılacak böbreğin nasıl bulunacağı sorusu gündeme gelince, Hanım Akıncı eşine ‘Hayat paylaşmaktır, eğer benim böbreğim uyarsa, seve seve böbreğimi verebilirim' demesi üzerine Adıyaman'dan SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi’ne gelerek süreci başlatmışlar. SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Yücel Yüksel, yapılan tetkikler sonucu Akıncı çiftinin nakil hazırlıklarının üç günde tamamlandığını kaydetti. Merkezde tüm böbrek verici ameliyatlarının laparoskopik olarak kapalı yöntemle yapıldığını belirten Doç. Dr. Yüksel, “Hanım Akıncı’nın ameliyatı bir saatte, Hasan Bey'in ameliyatı ise yaklaşık 1,5 saatte bitti. Vericimiz ikinci günde, Hasan Bey dördüncü günde sağlıklı bir şekilde taburcu olarak, mutlulukla evlerine gittiler. Buradaki asıl kahraman Hanım Akıncı’dır. 47 yıllık evliliklerinde iyi ve kötü günleri paylaşan, kader birliği eden Hasan ve Hanım Akıncı’ya sağlıklı bir ömür diliyoruz” diye konuştu.

Doç. Dr. Yüksel “Hanım Akıncı, eşine önce teşhis koydu, sonra böbreğini vererek, tedavisine vesile oldu” diyerek sözlerini tamamladı.

“Eşim ve hekimlerimiz bana yeniden hayat verdi”

Eşinin iknası üzerine yaptıkları araştırmalar sonucu SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne geldiklerini anımsatan Hasan Akıncı, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

“Kronik böbrek yetmezliği teşhisi konunca ya diyalize girecektim ya da böbrek nakli ameliyatı olacaktım. Böbrek nakli olmak kolay mı? Çok masraflı olur mu? Bu çevrede nakil merkezi var mı diye düşünürken bir yakınımdan SANKO Üniversitesi Hastanesinde bu ameliyatın tecrübeli ve başarılı hekimler tarafından yapıldığını duydum. Hastaneye geldiğimde doktor ve tüm ekip tarafından çok güzel bir şekilde karşılandık. Her bilgi verilerek merakımız giderildi, rahat etmemiz sağlandı. Eşim büyük bir fedakarlık yaparak bana böbreğini bağışladı. Ameliyat olduktan dört gün sonra taburcu oldum. Doktorların tavsiye ettiği ilaçları kullandım.”

Sağlık durumunda hiçbir sorun olmadığını ve kendisini çok iyi hissettiğine vurgu yapan Hasan Akıncı, “Bana yeniden hayat veren eşime ve hekimlerimize minnettarım. Allah hepsinden razı olsun” diyerek duygularını paylaştı.

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