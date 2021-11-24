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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kılıç’tan 24 Kasım mesajı

İHA

Kılıç’tan 24 Kasım mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 24 Kasım Öğretmenler günü münasebeti ile bir mesaj yayınladı.
Öğretmenlerin toplumun temel taşları olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Öğretmenlik kâinatın yaratılmasına vesile olan insanları eğitmek ve öğretmekle görevlendirilmiş mukaddes bir meslektir. Yüreği vatan aşkı ile çarpan geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hayatlarını şekillendiren, toplumumuzu inşa eden birer mimar olan öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Ülkemizin kalkınmasına emek veren bu yolda bir lokomotif görevi üstlenen ülkemizin her köşesinde yorulmadan gocunmadan göğüslerini gere gere her koşulda görevlerini yerine getiren bu uğurda canından cananından vazgeçen başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepsini saygı ve minnetle yâd ediyorum. Öğretmenlerimiz bu memleketin temel taşlarıdır. Öğretmenlik kâinatın yaratılmasına vesile olan insanları eğitmek ve öğretmekle görevlendirilmiş mukaddes bir meslektir. Oğuzeli Belediyesi olarak elimizden geldiği kadar imkânlarımızı eğitim ve öğretim kurumlarına tahsis etmeye önem ve özen gösteriyoruz. Bu desteğimiz ve katkımız hiçbir zaman eksilmeden devam edecek. Ben şuna inanıyorum bir memleketin kalkınması ve gelişmişliği orada yaşayan insanların niteliği ile orantılıdır. Nitelikli insanları arttırmak tamamen okul ve eğiticilerimize bağlıdır. Onların sosyal imkânlarını arttırmakla, fiziki ortamlarını güzelleştirmekle olur. Onun için eğitime yapılan yatırımların ülkeye yapılan en önemli yatırımlar olduğuna inanan birisiyim. Bir ülkenin kalkınması tamamen eğitim sistemine bağlıdır. Bizlerde bunun bilinci ile bize emanet edilen imkânları olabildiğince ilçemizin daha kaliteli olması için öğrencilerimizin daha nitelikli yetişmesi için elimizden gelen her şeyi bu zamana kadar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu vesile ile başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevi başında şehit olan ve hayatını kaybeden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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