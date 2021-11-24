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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nüket Ersoy’dan 24 Kasım mesajı

İHA

Nüket Ersoy’dan 24 Kasım mesajı

Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle yayınladığı mesajda eğitimin ve öğretmenin toplumsal kalkınma için önemine değinerek, “Çok yönlü bir deha olan büyük Atatürk’ün en büyük vasıflarından birisi doğuştan öğretmenlik vasfını taşımasıdır. O daima milletine bir şeyler öğretmek çabasındadır. O büyük bir komutan, devlet adamı, devrimci, hatipti fakat büyük vasfı öğretmenlikti.” dedi. Ersoy açıklamasına “Kendini sürekli yenilemeyi, insanları sevmeyi ve eğitmeyi, özveri, paylaşım ve liderlik gibi birçok üstün özelliğe sahip olmayı gerektiren kısaca toplum mimarlığı olarak nitelenen öğretmenlik mesleğini en ideal şekilde icra eden siz değerli öğretmenlerimize bu çok anlamlı ve özel günde en derin şükranlarımı sunarım. Hepimizin bildiği gibi öğretmenlik toplumda, insanoğlu var olduğundan bu yana daima en saygın meslek olmuş, imparatorlar bile hocalarının önünde her zaman saygıyla eğilmişler onlara layık oldukları hürmeti göstermişlerdir. Zira öğretmen bilimi, bilgiyi temsil eder. İnsanı diğer varlıklara üstün kılan vasıfların başında ise bilgi gelir. Öğretmenlik tarihin hiçbir döneminde kişileri zengin etmemiştir, ama asla parayla satın alınamayacak bir itibar ve bir saygınlık sağlamıştır. Bir insanın her şeyi elinden alınabilir fakat bilgisi asla alınamaz ve o insan bilgisiyle dünyanın her yerinde kendisine yeniden bir yaşam kurabilir ve saygınlık kazanabilir. Çok yönlü bir deha olan büyük Atatürk’ün en büyük vasıflarından birisi doğuştan öğretmenlik vasfını taşımasıdır. O daima milletine bir şeyler öğretmek çabasındadır. O büyük bir komutan, devlet adamı, devrimci, hatipti fakat büyük vasfı öğretmenlikti. Asırlarca geri bırakılmış Türk toplumuna her konuda öğretmenlik yaptı. Ona minnettarız. Türk Milleti ona duyduğu minnetin bir ifadesi olarak 24 Kasım 1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla kendisine Başöğretmen sıfatını vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizleri, gelecek nesilleri eğiten, bilgilendiren kısacası insan olma olgunluğunu kazandıran öğretmenlerimizin anısına 24 Kasım’ı “Öğretmenler Günü” olarak resmi bir gün ilan ve hediye etmiştir. İnsanlığın geçmişini ve geleceğini borçlu olduğu çok zaman zor koşullar altında cehaletle savaşan isimsiz kahramanlar ordusu olan öğretmenleri her yıl aynı günde anmak insanlık borcudur. Eğitim meşalemizin güvencesi, Türk Milli Eğitiminin gururu siz değerli yönetici ve öğretmenlerimize özverili çalışmalarınız, gayretleriniz ve katkılarınız için Gaziantep Kolej Vakfı Yönetim Kurulu adına sonsuz teşekkür eder, sağlık ve mutlulukla nice Öğretmenler Günü’nde birlikte olmayı dilerim” ifadelerini kullandı.

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