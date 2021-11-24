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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep’te PKK’ya operasyon: 8 gözaltı

İHA

Gaziantep’te PKK’ya operasyon: 8 gözaltı

Gaziantep’te TEM ekiplerinin terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlediği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri düzenlediği operasyonla 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler yürüttüğü çalışmalar kapsamında terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahısların adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda Hakkari’de bulunan bir EYP düzeneğinde parmak izi saptandığı için 8 Kasım’da Gaziantep’te gözaltına alındıktan sonra tutuklanan A.H. isimli şahsın Kuzey Irak’ın Kandil bölgesinde faaliyet yürütürken gördüğü A.A. isimli şüphelinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada bir kurusıkı tabanca, 13 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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