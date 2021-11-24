Bombacı parmak izinden yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde toprağa gömülü vaziyette bulunan el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğinde parmak izi bulunan A.H., Gaziantep´te yakalanıp tutuklandı. A.H.´nin ifadesi doğrultusunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 kişiyi daha gözaltına aldı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 07 Ekim´de Hakkari´nin Şemdinli ilçesinde toprağa gömülü bulunan EYP düzeneğinde parmak izi saptanan A.H.´yi yakalayıp gözaltına aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü´ne götürülen A.H., ifadesinde kendisine gösterilen fotoğraflardan Kandil bölgesinde gördüğü A.A.´yı da teşhis etti. Sorgusunun ardından A.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.H´nin verdiği bilgiler doğrultusunda operasyonu genişleten Gaziantep polisi, 8 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu sürerken, evlerinde yapılan aramalarda, 1 kurusıkı tabanca, 13 mermi ile dijital materyaller ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep
2021-11-24 14:48:45
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