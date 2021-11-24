GAÜN’DE Öğretmenler Gününe özel yürüyüş düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi’nde (GAÜN) 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yürüyüş gerçekleşti. GAÜN Atatürk Anıtı önünden start alan yürüyüşe akademisyenler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullardan öğretmenler ve çok sayıda öğretmen adayı katıldı.

Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın’ın başlama işaretiyle başlayan 24 Kasım Öğretmenler Günü Yürüyüşü yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 24 Kasım 1928 tarihinde Başöğretmenliği unvanının verilişinden bu yana bu anlamlı günün “Öğretmenler Günü” olarak kutlandığını hatırlatan Prof. Dr. Özaydın, konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve ebediyete intikal etmiş öğretmenleri rahmetle andığını belirtti.

24 Kasım Öğretmenler Gününü Gaziantep Üniversitesi’nde geleneksel hale getirecekleri bir yürüyüşle taçlandırmak istediklerini söyleyen Prof. Dr. Özaydın, “Yürüyüş etkinliğine sadece üniversitedeki öğretmenleri değil, şehirdeki bütün öğretmenleri davet ettik, katıldılar. Milli Eğitim Müdürlüğü’ne katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu yürüyüşü geleneksel hale getirmek istiyoruz. Ayrıca günün anısına öğretmen ve öğretmen adaylarına Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından kutnu kumaşından üretilen şal, kravat ve karanfil ile taçlandırarak somutlaşsın istedik. Bu anlamlı günde bizimle birlikte etkinliğimize katılan herkese teşekkürlerimi iletiyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum” diye konuştu.

Etkinliğin sonunda yürüyüşe katılanlara, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından kutnu kumaşından üretilen tişört, kravat, şal günün anısına hediye edilerek, karanfil dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.