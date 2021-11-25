Halıcılara ABD dopingi ABD Türk ürünlerine yönelik ek vergi uygulamayacak

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin Dijital Hizmet Vergisi ve ABD’nin Dijital Hizmet Vergisine ilişkin ticari tedbirleri bakımından, Tek Taraflı Önlemler Uzlaşması kapsamında uzlaşma sağlanan ülkelerle geçerli olan şartların aynısının Türkiye ile ABD arasında da geçerli olacağı konusunda anlaştı. Varılan anlaşma ile bundan sonraki süreçte ABD Türkiye’den ithal ettiği halı başta olmak üzere Türk ürünlerine yönelik ek vergi uygulamayacak.

8 Ekim 2021 tarihinde çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesi konusunda tüm G20 ve OECD ülkeleri dahil 136 ülke tarafından varılan mutabakat sonrasında, yeni vergileme kuralları ile mevcut dijital hizmet vergilerine ilişkin geçiş sürecinin nasıl belirleneceği konusunda Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nin her iki ülke yetkilileri arasında yapılan görüşmelerin ardından açıklandı. TİM tarafından yapılan açıklamaya göre Tek Taraflı Önlemler Uzlaşması kapsamında uzlaşma sağlanan ülkelerle geçerli olan şartların aynısının Türkiye ile ABD arasında da geçerli olacağı konusunda anlaştı.

Anlaşma iki ülkede de memnuniyetle karşılandı

Yapılan bu anlaşma ile bundan sonraki süreçte ABD Türkiye’den ithal ettiği halı başta olmak üzere Türk ürünlerine yönelik ek vergi uygulamayacak. Özellikle ABD’ye ihracat gerçekleştiren birçok sektörün yanı sıra Türkiye’nin en önemli ihraç ürünleri arasında yer alan makine halısına yönelik olarak ABD’nin ek vergi uygulamayacağı yönündeki karar, ilgili sektörler tarafından memnuniyetle karşılandı.

"ABD pazarında sektörümüz etkin olacak"

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan “Türk halı firmaları rahatladı. ABD’nin daha önce kendi şirketlerine vergi uygulayan ülkelerden ithal ettiği birçok kalem ürüne yönelik uygulamaya koyacağı yüzde 25’lik ek vergi kararı, iki ülke temsilcilerinin bir araya gelerek uzlaşmaya varmasının ardından ortadan kalktı. Elbette sektörümüz için en büyük pazar olan ABD pazarındaki durumumuz da artık, netleşti. Bu kararla ABD tarafından daha önce açıklanan, aralarında sektörümüzün de yer aldığı sektörlerin bazı kalemlerine konulması düşünülen yüzde 25’lik ek vergi, uygulanmayacak" dedi.

“ABD en önemli pazarımız olmaya devam edecek"

Başkan Ahmet Kaplan açıklamasında “Rekabetçi fiyatı, kaliteli ve ekonomik hizmetiyle ülkemiz halı sanayisi, ABD pazarı açısından vazgeçilemez ve yeri doldurulamaz konumdadır. ABD, makine dokuma halısı ithalatının yüzde 77’sini doğrudan bizden yapıyor. ABD’nin bizde rahatça ulaşabildiği üretim kapasitemizi ve esnek hizmet anlayışımızı, başka bir tedarikçi ülkede bulma şansı yok. Sektörümüzün en önemli pazarlarından birisi olan ABD pazarında sorunsuz bir şekilde büyümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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