Yaşadığı travma kendisinin de çocukların da hayatını değiştirdi Hacı Kömürcü yaklaşık 11 yıldır mahalle mahalle gezerek ihtiyaç sahibi çocuklara yardım ediyor

Gaziantep’te yaşayan 32 yaşındaki Hacı Kömürcü, 11 yıl önce yaşadığı olayın ardından başlattığı yardım hareketi kapsamında mahalle mahalle gezerek ihtiyaç sahibi çocukların yardımına yetişiyor.

Yaklaşık 11 yıl önce aracıyla trafik ışıklarında yeşilin yanmasını bekleyen Hacı Kömürcü, bir aracın kağıt toplayan bir çocuğa çarpıp kaçtığını görünce yaralanan çocuğa yardım etti. O esnada çocuğun ayağında ayakkabısının olmadığını gören ve çok etkilenen Kömürcü, kazadan sonra bir şeyinin olmadığını söyleyerek ayağa kalkan çocuğu bir ayakkabıcıya götürerek, çocuğa güzel bir ayakkabı aldı. Bir süre önce kaza nedeniyle acıdan kıvranan çocuğun yeni bir ayakkabıya sahip olduktan sonra yaşadığı mutluluktan çok etkilenen Hacı Kömürcü, o ve diğer ihtiyaç sahibi çocuklara yardım etmek için harekete geçti. Kısa sürede büyüyen iyilik hareketiyle binlerce çocuğa, aileye gıda, yakacak ve maddi yardım eden Kömürcü, bu kez ise mahalle mahalle gezerek yardıma muhtaç çocukların uyuşturucuya ve suça yönelmemesi için çocuklara spor ayakkabı, eşofman takımı ve spor malzemesi dağıtarak çocukları spora teşvik ediyor.



“Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çalışıyoruz”

Dezavantajlı çocukların kötü alışkanlık edinmelerini engellemek için çocukları spora teşvik etmeye çalıştıklarını söyleyen Hacı Kömürcü, “Çocukluğumdan bu yana kenar semtlerde büyüdüğüm için kenar semtlerdeki yaşantılara el atmaya çalışan birisiyim. Daha önce birçok mahallede özellikle yetim veya öksüz çocuklara soba dağıtımı, erzak dağıtımı, kırtasiye malzemesi, giyim malzemesi ve benzeri ürünlerin dağıtımını gerçekleştirdik. Şimdi ise daha farklı bir projeye başladık. Gaziantep’in bazı kenar semtlerinde maalesef çocuklar kötü alışkanlıklara, uyuşturucuya meyilli oluyor ve kötü alışkanlıklara sevk ediliyorlar. Bu çocukları kazanmanın tek yolu ise spor. Biz de spor eğitmeni olduğumuz için bu çocukları kazanmak ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spor ayakkabı ve eşofman takımı dağıtımı projesi başlattık. Kendi ailemle, iş insanlarının desteğiyle bu projeyi başlattık ve mahalle mahalle gezerek çocuklara spor ayakkabı, eşofman takımı, futbol ve basketbol topu dağıtımı yapıyoruz. Bu şekilde çocukları kötü yoldan daha farklı yollara itmeye çalışıyoruz” dedi.



“Elimizden geleni yapıyoruz”

Çocukların mutlu olabilmesi için çabaladıklarını dile getiren Kömürcü, “Çocuklar çok mutlu oluyorlar. Çünkü bir çocuğun isteyeceği şey para ya da pul değildir. Bir çocuk krampon giymek ister, eşofman takımı giymek ister kısacası oyun oynamak ister. Ama maalesef yaşadığımız toplumda ve zamanda çocukların bu derece şansları pek olmuyor. Onlara bu imkanların sağlanması ve bu imkanların sunulması gerekiyor. Biz de bu imkanları sunmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



Yaşadığı olaydan etkilendi

Yaşadığı travmatik olayın ardından yardıma muhtaç çocuklar için yardım hareketi başlatan ve her çocuğa yardım etmeye çalışan Hacı Kömürcü, “Kırmızı ışıkta arabamla durduğum sırada çöpten kağıt toplayan bir çocuğa araba çarptığını gördüm. Ben de o çocuğu kazanın ardından kaldırdım ve kış günü çocuğun ayağında ayakkabısının olmadığını gördüm. Çocuğu ayakkabıcıya götürüp ayakkabı aldığımızdaki mutluluğu görünce, neden boş zamanlarımızda bu işi yapmıyoruz diye düşündüm. Bu durumda olan çocuklar neden yardım etmiyoruz? Oyun oynayacağı yaşta iş yükü altına giren çocuklara neden yardım etmiyoruz diye düşündüm. Daha sonra eş, dost ve akrabayla bir grup oluşturmaya çalıştım. Onların ve hayırseverlerin destekleriyle bu yardım işimiz büyüdü ve bugünlere kadar geldi” diye konuştu.

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