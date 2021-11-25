Gaziantep Kolej Vakfı’nda Öğretmenler Günü kutlandı

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24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilerek öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekildi. GKV Özel İlkokulu Müdürü Talya Serenada Onan “Öğretmenlik gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleğidir” dedi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu’nda Öğretmenler Günü coşkuyla kutlandı. 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan programa, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Sayın İsmet Tiryaki, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. GKV Özel İlkokulu Müdürü Talya Serenada Onan, Başöğretmen Atatürk’ün yaktığı eğitim meşalesini büyük bir sorumlulukla devralarak gelecek nesilleri özveriyle yetiştiren öğretmenlerin önemini ifade ederek “Öğretmenlik gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleğidir. Ne mutlu öğretmenim diyenlere, ne mutlu öğretmenin değerini bilenlere” diye konuştu.

Konuşmanın ardından sahne alan 4. sınıf öğrencisi Meriç Demircioğlu’nun kısa piyano resitali sonrasında öğrenciler “Öğret Bize Öğretmenim” ve İngilizce şiirler, ardından da “Ben Öğretmen Olmak İstiyorum” Oratoryosuyla öğretmenlerine duydukları sevgiyi dile getirerek salonda duygu dolu anlar yaşattılar. GKV Özel İlkokulu Korosunun coşkuyla seslendirdiği “Bir Başkadır Benim Öğretmenim” ve “Benim Adım Öğretmen” şarkılarıyla salon programı sona erdi.

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