GSO-MEM’de istihdam garantili Transmikser ve beton pompacı operatörlüğü eğitimi verilecek

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSOMEM), Transmikser ve Beton Pompacı Operatörlüğü Eğitimi Programı gerçekleştirilecek.

Birçok alanda istidama ve mesleki becerileri artırmaya yönelik eğitim programları veren ve katılımcıların iş fırsatlarını daha iyi değerlendirmelerine yardımcı olan GSOMEM’de eğitimler devam ediyor. Bu noktada yeni bir eğitim programı olan Transmikser ve Beton Pompacı Operatörlüğü Eğitimi ile istihdama yeni bireyler kazandırılacak. Toplam 40 saatlik eğitim sonunda katılımcıların araç ve donanımlarını kullanma, transmikser kullanımı, bakım ve basit arızalarını yapma ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanıyor. Eğitimin sonunda adaylara uygulanacak sınavda başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika verilerek istihdam olanağı sağlanacak. Başvurular 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan GSOMEM’e yapılabilecek. Kursa katılmak isteyen adayların tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olması, erkek adaylar için E sınıfı sürücü belgesi ve SRC belgesine sahip olması, bayan adaylar için ise B sınıfı sürücü belgesine sahip olması yeterli olacak.

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