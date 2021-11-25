Araban’da yoğun sis etkili oldu

Gaziantep’in Araban ilçesinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezi ve kırsalında gün boyu aralıklarla devam eden yağmur yağışı sarımsak, Antepfıstığı ve hububat üreticisi çiftçilerin yüzünü güldürürken, gece geç saatlerde başlayan ve sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdüren yoğun sis, ilçe genelinde görüş mesafesini yer yer 8 ila 10 metreye kadar düşürdü. Gece geç saatlerde kırsaldan ilçe merkezine gelmek için trafiğe çıkan araçlar güçlükle ilerleyebildi. Özellikle ArabanGaziantep karayolunun geçtiği Karadağ geçidi ve ArabanAdıyaman karayolunun geçtiği Ergen geçidinde de etkili olan yoğun sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabildi. Yetkililer yoğun sise karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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