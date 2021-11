SANKO Holding, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan “100. Yılda 100 Hayırsever” kampanyasına üç okul, bir kütüphane ve bir kapalı spor salonu olmak üzere beş eğitim tesisi yaptıracak.

Gaziantep Valiliği’nde düzenlenen protokol imza törenine, Vali Davut Gül, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe katıldı. Vali Davut Gül, törende yaptığı konuşmada; SANKO Holding ile ikisi 32’şer, birisi 24 derslikli olmak üzere toplam 88 derslikli üç okul, bir spor salonu ve bir de şehir merkezine yapılacak ve 24 saat hizmet verecek kütüphane olmak üzere beş eğitim tesisinin protokolünü imzaladıklarını söyledi. Gaziantep Spor Lisesi’nin kampüs inşasının devam ettiğine dikkat çeken Gül, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun Gaziantep Futbol Kulübü başkanlığı döneminde takımı Süper Lig’e çıkardığını anımsattı. Gül, “Konukoğlu Ailesi’nin futbola, SANKO’nun Gaziantep Futbol Kulübü’ne, spora verdiği desteği biliyoruz. 24 derslikli Gaziantep Spor Lisesi’nin ismi Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi olarak devam edecek. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hedef olarak belirledikleri 100 eğitim tesisinden beşine Konukoğlu Ailesi’nin katkı sunduğuna vurgu yapan Gül, “Geçmişte bunların çok daha fazlasını ve her alanda yaptıkları hayırları biliyoruz. Bu anlamlı katkılarından dolayı SANKO Onursal Başkanları Abdulkadir ve Zeki Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Konukoğlu Ailesi’nin fertlerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Mutluluk duyuyoruz”

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ise, topluma katkı sunacak projeleri desteklemekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

Sosyal sorumluluk projelerine destek olmayı millete karşı sosyal görev olarak gördüklerine işaret eden Abdulkadir Konukoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Daha önce üçü fakülte binası olmak üzere 22 okul yaptırdık, SANKO Üniversitesi’ni kurduk. Şimdiye kadar 16 cami yaptırıp ibadete açılmasını sağladık, yeni yaptıracaklarımızla bu sayı 20’ye ulaşacak. Eğitime katkı sunacak projelerimizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

“Gaziantep göz bebeğimiz”

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da konuşmasına, “Gaziantep bizim göz bebeğimiz. Kendi şehrimiz, kazanç sağladığımız, doğup büyüdüğümüz, Atalarımızın yaşadığı şehir” diyerek başladı. Gaziantep’e hizmet etmekten gurur duyduklarını dile getiren Konukoğlu, “Gazi Şehrimize hizmet etmek bizim için bir şereftir. Bundan sonra da hizmetlerimize devam edeceğiz, hiçbir şekilde hizmet etmekten geri durmayacağız. İlerleyen dönemlerde bu okullara yenilerini ekleyerek daha fazla katkı sağlamaya devam edeceğiz. Şehrimizin eğitimine katkı sunacak okullarımızın Gaziantep’e ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise Konukoğlu Ailesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

İmza törenin ardından Vali Gül, Abdulkadir Konukoğlu ve Adil Sani Konukoğlu’na teşekkür belgesi takdim etti.

Sani Konukoğlu Vakfı

SANKO, ülke ekonomisine ve istihdama sağladığı katkı yanında, topluma yaptığı hizmetleri kurumsal bir yapı altında toplamak amacıyla 1989 yılında Sani Konukoğlu Vakfı’nı kurdu. Sani Konukoğlu Vakfı, 1997 yılında Türkiye genelinde 4,500 vakıf arasından “Yılın Vakfı” seçildi. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmede, Türkiye’de en çok yardım yapan ilk 10 vakıf arasına girdi. “İşin Hilesi Dürüstlüktür” ilkesini yaşam felsefesi haline getiren Vakfın kurucusu merhum Sani Konukoğlu, sağlığında yaptığı sosyal hizmetler nedeniyle Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar gereği “Devlet Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı“na layık görüldü. Madalya ve Berat, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Çankaya Köşkü’nde düzenlenen törenle, Mütevelli Heyet Başkan Abdulkadir Konukoğlu’na takdim edildi. Halkın refahı, eğitimi, mutluluğu ve sosyal gelişimi için yararlı hizmetlerde bulunduğundan dolayı Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na TBMM Başkanlığı’nca” Üstün Hizmet Ödülü”, Gaziantep Üniversitesi’nce “Fahri Doktora Unvanı” ve “Toplumsal Duyarlılık Ödülü”, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce de “Vakıf İnsan” ödülü verildi. Öncelikli hedefi eğitim, sağlık ve gıda yardımı olan Vakıf, bugüne kadar üçü fakülte binası olmak üzere 22 okul yaptırarak, Milli Eğitim’in hizmetine sundu. Yaptırılan 16 cami ibadete açıldı. Bir sağlık kompleksi ve iki sağlık ocağı yaptırılıp Sağlık Bakanlığı’na devredildi. Gaziantep Devlet Hastanesi’ne iki koroner yoğun bakım ve bir hemodiyaliz, İnegöl Devlet Hastanesi’ne bir hemodiyaliz merkezi kuruldu, çeşitli hastanelere 12 hemodiyaliz cihazı alındı. Yılda bin 500 dolayında üniversite öğrencisine karşılıksız burs veren Vakıf, her yıl ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören ihtiyaç sahibi 10,500 öğrenciye giyim, 10 bin 500 öğrenciye de çantası ile kırtasiye, yine her yıl ihtiyaç sahibi 45 bin aileye gıda yardımı gerçekleştirmektedir. Merkezi İstanbul’da bulunan Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile 1998 yılında yapılan protokol kapsamında; Gaziantep’te yetişkinlere verilen okuma yazma kursları 2016 yılına kadar Sani Konukoğlu Vakfı’nın desteğinde sürdürülmüştür.19982016 yılları arasında 379 gönüllü öğretmen tarafından açılan 767 kursta bin 3’ü erkek, 9 bin 497’si kadın olmak üzere toplam 10 bin 500 kişi okuryazarlık belgesi almıştır. AÇEV, Gaziantep’teki faaliyetini 2016 yılında sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.