Gaziantep'te okul çatısındaki yangın, 2 saatte söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, ilkokulun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Kızılhisar Mahallesi'nde, 497 öğrencinin eğitim gördüğü, Şenel-Sabri Turan İlkokulu'nda sabah erken saatlerde yangın çıktı. Okulun çatısından yükselen alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Öğrencilerin bulunmadığı sırada çıkan yangının nedeni araştırılırken, okulda eğitime bugün için ara verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2021-11-25 10:58:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.