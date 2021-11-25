Polis kaçakçılara göz açtırmıyor

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Nizip ilçesinde sigara ve çay kaçakçılığı yapan 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nizip ilçesinde kaçakçılara yönelik yaptıkları operasyonlar sonucu; 2 bin 160 paket gümrük kaçağı sigara ve 120 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirdi. Ekipler, olayla ilgili 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ayrıca kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

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