Çinli iş adamlarına ortak çalışma mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çinli iş adamlarına ortak çalışma mesajı

İHA

Çinli iş adamlarına ortak çalışma mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TürkiyeÇin İş ve Yatırım Forumu Gaziantep Buluşmalarına katıldı. Başkan Fatma Şahin, forumda yaptığı konuşmada yatırımlar ve iş birlikleriyle ticaret hayatını güçlendirerek, iki ülke halkını daha refah bir yaşama erdirebilecek yeni çalışmalara başlanılması gerektiğinin altını çizdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası ve Güneydoğu İhracatçılar Birliği destekleri ile gerçekleşen TürkiyeÇin İş ve Yatırım Forumu Gaziantep Buluşmaları özel bir otelin toplantı salonunda başladı. 2 gün sürecek forumun açılış töreninde konuşma yapan Başkan Şahin, ortak çalışma vurgusu yaparak üretimden yatırım fırsatlarına, şehrin özelliklerinden turizm konusunda yeni planlamalara kadar birçok konudan bahsetti. Şahin, forumda her bir başlığı çalışarak dünya barışı mesajının verileceğini, bu mesaj için de ticaretin güçlenmesinin önemini aktardı.
Bölgenin yatırım ortamını tanıtarak Gazi şehirli sanayicilerle iş birliği gerçekleştirmeyi hedefleyen foruma Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Çin Sanayi ve İş Adamları Derneği Başkanı Zhou Yunquan, oda başkanları ile enerji, finans, altyapı, gıda, ilaç ve ticaret alanlarında faaliyet gösteren 17 Çin firmasından 20 işadamı katıldı
“Asya yeni düzende hak ettiği yeri almak için gayret gösteriyor”
Forumda yaptığı konuşmada Başkan Fatma Şahin, toplantının değişen dünya düzeni ve şartlar bakımından önemli olduğunu söyleyerek, “Bugün yapılacak toplantıları değişen dünya düzeninde, şartlar bakımından çok önemli buluyorum. Burası Mezopotamya’nın Doğu Akdeniz’e açılan kapısı. Gaziantep aynı zamanda İpekyolu’nun kalbi ve merkezidir. Atalarımız İpekyolu’nu kardeşlik, sevgi, ticaret, barış yoluna dönüştürdü. Atalarımızın İpekyolu anlayışını, hükümetlerimizin, Cumhurbaşkanımızın, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı’nın gerekli çalışmaları ile halklar arasındaki muhabbeti ve dostluğu güçlendirdi. Dünya zor bir dönemden geçti ve pandemi ile beraber yeni bir dünya düzeni kuruldu. Artık sanayici ve yatırımcılar nereye yatırım yapacak, ne yapmamalı ile ilgili her ülkenin önemli stratejik planları var. Bu planlama içerisinde Türkiye Çin ilişkileri çok daha önemli bir hal aldı. Güneş doğudan doğuyor ve Asya yükselen bir değer olarak yeni düzende hak ettiği yeri almak için büyük bir gayret gösteriyor. Suriye sınırındaki güvenli bölge oluşumu ve koordinasyonu ile birlikte valimizin ve ekibinin bire bir takibi ile yapılan çalışmalarla ABD ve İngiltere başta olmak üzere bu hattı Yeşil Hat olarak belirledi. Çinli yatırımcıların böyle bir endişesine gerek olmadığı tam tersi bu bölgenin güvenli olduğunu ve yatırım yapmak isteyen herkesin gönül rahatlığı ile yatırım yapabileceğini söylemek istiyorum” dedi.
“Şehrin sanayisi yeşil ise ihracat yapma kapasitemiz artıyor”
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in özellikleri bünyesinde barındırdığı aktararak, “Birkaç hafta önce Londra’da attığımız imza ile Gaziantep artık ‘Yeşil Şehir’ oldu. Paris Antlaşması ile birlikte yeşil şehir, yeşil sanayi olmak, yeşil organize sanayi olmak bizim açımızdan önemli. Yeşil şehir denilince yalnızca ağaçlarla dolu bir şehir değil. Enerjisi, toprağı, suyu, havası, doğası ile yeşil şehir dediğimiz imzaydı. ‘Bu niye önemli?’ diyerek baktığımızda artık şehrin sanayisi yeşil ise ihracat yapma kapasitemiz artıyor. Şehir yeşilse bu sizi yeni bir inisiyatife götürüyor. Ekonomiyi ekolojiye dönüştürerek, doğa ve insana saygılı yatırım anlayışı ile yola çıktığımızda şehri ve insanı buna hazırladığımızı görüyoruz. Dolayısıyla ticaret iki ülke arasında en önemli başlık ve enerji yatırımı bir o kadar önemli. Aranızda enerji yatırımı yapmış Çinli işadamları var. Buraya geldiğinizde güneşin en güzeli, rüzgârın en kuvvetlisinin bizde olduğunu görürsünüz. Buraya yapacağınız yatırımların bundan sonraki süreçte dijitalleşme konusunda aldığımız mesafe ile beraber çalışmanın ne kadar kolay olduğunu görürsünüz. Sanayiyi yüksek teknolojiye geçirmek için açtığımız model fabrika, bizi yalınlaştırma, dijitalleştirmede bakış açısını ne kadar değiştirdiğini göreceksiniz” ifadelerini kullandı.
“Ortak sofra birleştiriyor, ticaret zenginleştiriyor”
Konuşmasının son bölümünde turizm başlığına değinen Şahin, Kapadokya’nın çok sayıda Asyalı turiste ev sahipliği yaptığını söyleyerek, “Artık deniz, kum, güneş turizmi ekseninden çıkan yeni bir dünya var. Asya turistini Fırat’a getirmek istiyoruz. Fırat beraberinde hayat, keyif ve keşif alanı sunuyor. İnsanlar artık deneyim, hasat, keşif yapmak istiyor. Ürünlerin lezzetlerinin hikayesini turistlerimizin keşfetmek istediğini biliyoruz. Bunu size sağlayacak en önemli bölge burası. Bu yüzden turistlerimizi buraya davet ediyoruz. Bu ziyaretle birlikte her bir başlığı çalışmak ve bu başlıkların sonunda bütün dünyaya şu mesajı vermek istiyoruz: Dünya barışı. Dünya barışı denilen şey ticaret ile başlar. Dünya barışı ortak sofrayla gerçekleşir. Ortak sofra birleştiriyor, ticaret zenginleştiriyor. Birlikte daha çok iş yapıp, sağlıklı lezzetin başkentini bütün Çinli kardeşlerimizin görmesini sağlayalım, Dünya barışına hep birlikte katkıda bulunalım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarını ...
AK Partili kadınlardan şiddet açıklaması
YEREL HABERLER AK Partili kadınlardan şiddet açıklaması
Gaziantep'te okul çatısındaki yangın, 2 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te okul çatısındaki yangın, 2 saatte ...
Araban’da yoğun sis etkili oldu
YEREL HABERLER Araban’da yoğun sis etkili oldu
Okul çatısı alev alev yandı, kimsenin olmaması faciayı önledi Gaziantep'te bir okulun çatısı sabah erken saatlerde alev aldı
YEREL HABERLER Okul çatısı alev alev yandı, kimsenin olmaması ...
SANKO’dan eğitime büyük destek Gaziantep Valisi Davut Gül: “SANKO Holding, ikisi 32’şer, birisi 24 derslikli üç okul, bir spor salonu ve şehir merkezinde 24 saat hizmet verecek bir kütüphane olmak üzere beş eğitim tesisi yaptıracak” SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Gaziantep’imize ve ülkemize katkı sunacak projeleri desteklemek bizim sosyal görevimizdir” SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Gazi şehrimize hizmet etmek bizim için bir şereftir, hizmetlerimize devam edeceğiz”
YEREL HABERLER SANKO’dan eğitime büyük destek Gaziantep Valisi Davut ...
Öğrencilerden öğretmenlere özel konser
YEREL HABERLER Öğrencilerden öğretmenlere özel konser
GSO-MEM’de istihdam garantili Transmikser ve beton pompacı operatörlüğü eğitimi verilecek
YEREL HABERLER GSO-MEM’de istihdam garantili Transmikser ve beton ...
Gaziantep Kolej Vakfı’nda Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Gaziantep Kolej Vakfı’nda Öğretmenler Günü kutlandı
Klasik araç tutkusuyla 12 yılda 17 araçlık koleksiyon oluşturdu
YEREL HABERLER Klasik araç tutkusuyla 12 yılda 17 araçlık koleksiyon ...
Yaşadığı travma kendisinin de çocukların da hayatını değiştirdi Hacı Kömürcü yaklaşık 11 yıldır mahalle mahalle gezerek ihtiyaç sahibi çocuklara yardım ediyor
YEREL HABERLER Yaşadığı travma kendisinin de çocukların da hayatını ...
Halıcılara ABD dopingi ABD Türk ürünlerine yönelik ek vergi uygulamayacak
YEREL HABERLER Halıcılara ABD dopingi ABD Türk ürünlerine yönelik ek ...
Hasta ve yakınlarına akılcı ilaç uyarısı
YEREL HABERLER Hasta ve yakınlarına akılcı ilaç uyarısı
Fadıloğlu’ndan öğretmenlerine vefa ziyareti Fadıloğlu, 2 öğretmenini evlerinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan öğretmenlerine vefa ...
Tahmazoğlu Öğretmenler Gününde öğretmenleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Tahmazoğlu Öğretmenler Gününde öğretmenleri ziyaret ...
Gaziantep'te öğretmenler unutulmadı Büyükşehir Başkan Vekili Berk: “Ne kadar şükranla ansak azdır”
YEREL HABERLER Gaziantep'te öğretmenler unutulmadı Büyükşehir Başkan ...
SANKO Üniversitesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü ...
GAÜN’DE Öğretmenler Gününe özel yürüyüş düzenlendi
YEREL HABERLER GAÜN’DE Öğretmenler Gününe özel yürüyüş düzenlendi
Bombacı parmak izinden yakalandı
YEREL HABERLER Bombacı parmak izinden yakalandı
GAPSHOES Fuarı 6 Aralık'ta kapılarını açıyor GSO Başkanı Ünverdi: "Fuar sektörün gelişmesine katkıda bulunuyor"
YEREL HABERLER GAPSHOES Fuarı 6 Aralık'ta kapılarını açıyor GSO ...
Gaziantep’te zeytin ve zeytinyağı verimliliği için analiz eğitimi
YEREL HABERLER Gaziantep’te zeytin ve zeytinyağı verimliliği için ...
Gaziantep'te öğrenci minibüsü ile otomobil çarpıştı: 19 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te öğrenci minibüsü ile otomobil çarpıştı: ...
Gaziantep’te PKK’ya operasyon: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep’te PKK’ya operasyon: 8 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.