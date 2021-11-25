GTO Kasım ayı meclis toplantısında gündem ekonomi oldu

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında; Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada öğretmenlerin toplum için önemine dikkat çeken GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, “Bugün aynı zamanda öğretmenler günü. Haklarını hiç bir şekilde ödeyemeyeceğimiz kıymetli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Her öğretmenimizin, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Öğretmenler; cumhuriyet sizlerden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister’ sözünü kılavuz edinerek geleceğimizi inşa etmesini temenni ediyorum” dedi.

“Ekonomik iklimin belirsizliği ticari hayatı kilitliyor”

Gaziantep Ticaret Odasının kasım ayında yürüttüğü faaliyetler hakkında meclis üyelerini bilgilendirerek güncel ekonomik konuları değerlendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Merkez Bankasının faiz indirimin ardından döviz kurlarında yaşanan volatilitenin oluşturduğu belirsizliğin ticari hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Belirsizlik ortamının son bulmasını söyleyen Yıldırım, “Tüm dünyada dolar endeksinin arttığını biliyoruz. Dolar diğer paralara karşı değer kazanınca TL’ye karşı da değer kazandı. Dış etkenlerin farkındayız. Ancak içeride alınan aksiyonların bu durumu daha da hararetlendirmemesi gerek. Biz reel sektör olarak ülkemiz için çalışmaya, üretmeye, istihdam yaratmaya gönüllüyüz ancak bu belirsizlik ortamının bir an önce son bulmasını, önümüzü görmeyi istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurlardaki artıştan ihracatçı da mutlu değil

Döviz kurlarındaki artıştan ihracatçıların da mutlu olmadığını söyleyen Yıldırım, “Türkiye’nin ihracatla büyüme modeline en fazla katkı sunan şehirlerden biriyiz. OcakEkim döneminde 8,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren, yılı 10 milyar dolar ile kapatabilme potansiyelinde bir şehiriz. Ancak bu kurlar bizi de mutlu etmiyor. Zira hammadde, enerji, lojistik başta olmak üzere pek çok girdi dövize endeksli. İhracatçı sattığı malı aynı fiyata yerine koyamıyor. Sevinmek gibi bir şey olamaz. Hepimiz aynı gemideyiz. Ve milletimiz, devletimiz ile birlikte bu gemiyi güvenli bir şekilde yüzdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

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