Şahin’den GAÜN’lü öğrencilere öğretmenler günü ziyareti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileriyle bir araya geldi.

Gaziantep Kent Konseyi tarafından hazırlanan, GAÜN Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı’nda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğretmenlerin davranış ve görüntüsüyle toplumda örnek kişiler olduğunu belirterek, bir ülkenin şekillenmesinde öğretmenlerin önemli role sahip olduğunu ifade etti.

“Gençlerimizi önemsiyoruz”

Konuşmasında öğretmenlik mesleğinin önemine değinen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, “Cumhuriyetin kuruluşundaki değişim ve dönüşümdeki o büyük liderlik öğretmenlik istiyor. Öğretmen olarak bu değişim ve dönüşümü yapmak Mustafa Kemal Atatürk’ün ne kadar başöğretmenliği hak ettiğini görüyoruz. Bizim medeniyetimiz bize ‘hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? İlim Çin’de de olsa alınız, bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ diyor. Bu güzel özlü sözleri söyleyen bir medeniyetten geliyoruz. Bizim medeniyetimizde annenin, babanın ve öğretmenin eli öpülür. Bu durum, toplumun öğretmenlere verdiği önemin göstergesidir” şeklinde konuştu.

Öğretmen adaylarına seslenen Başkan Şahin, “700 Yıl önce Katolikler’den kaçan bilim insanlarının Endülüs’ün modelini uygulamak için başlattıkları bir okul olan Oxford Üniversitesi’ni yakın bir zaman önce ziyarete gittim. Bugün dünyanın en iyi üniversitelerinin başında geliyor. Oxford Üniversitesi bizim medeniyetin kodlarıyla kuruldu, bu bize büyük bir ilham veriyor. Eğitim konusunda daha güçlü bir şekilde bilgi çağını tekrar yönetmemiz gerekiyor. Bunun için yapmamız gereken çok iş var. Medeniyet tarihimize baktığımızda Şeyh Edebali 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' diyor. Her şey o büyük komutanı yetiştiren hocayla başladı. Fatih Sultan Mehmet’i ‘Fatih’ yapan kim diye bakıldığında yanındaki öğretmenin olduğunu görürüz. İstanbul’un fethinde en zor zamanında Fatih’i yeniden hareketlendiren yanındaki hocalarıdır. Medeniyetimizde öğretmenlik çok büyük öneme sahip. İyi yetiştirdiği zaman çağ açıp, çağ kapatacak güçte ve muhtekirdesiniz. Senede sadece 24 Kasım’da değil öğretmenlerimiz bizim için her zaman kıymetlilerdir. Genç dostu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizi önemsiyoruz” dedi.

“Gençler bizim geleceğimiz”

Konuşmasında, her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, ilk defa Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Başöğretmen' unvanını almasıyla birlikte resmileştiğini hatırlatan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, öğretmenlik mesleğinin toplumumuzda önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, milli birlik ve beraberliğimizin teminatının öğretmenler olduğunu söyledi. Gençlere seslenerek, hayatımızda asıl öğretmenin anneler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özaydın, “Bize yürümeyi, konuşmayı, hayata tutunmayı öğreten annelerimizin kıymetini bilelim. Gençler bizim geleceğimiz, dolayısıyla öğrencilerimizin derdi benim derdimdir. Her durumda ve şartta öğrencilerin yanındayız. Daha iyi bir eğitim almanız için elimizden gelen her türlü imkânı kullanacağız” diye konuştu.

Programın sonunda; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Kent konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak tarafından genç öğretmen adaylarına hediye takdim edildi.

