İnşaatta iskele çöktü: 1 ölü

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'te, inşaat halindeki binada iskelenin çökmesi sonucu Suriye uyruklu işçi Muhammed Kaddur (64), hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden 4 katlı inşaatta çalışan 4 çocuk babası Muhammed Kaddur'un üzerinde bulunduğu iskele çöktü. İskelenin altıda kalan Muhammed Kaddur, diğer işçiler tarafından çıkarılarak gelen ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Muhammed Kaddur, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Muhammed Kaddur'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2021-11-25 18:01:27



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