Şehit öğretmenler unutulmadı Şehit öğretmenler HKÜ'de anıldı Bir başkadır benim öğretmenim

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), şehit öğretmenlerin anısına, “Bir Başkadır Benim Öğretmenim” isimli anlamlı bir programa imza attı. HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa katılan çok sayıda öğrenci, bu anlamlı günde de öğretmen ve öğretim elemanlarını yalnız bırakmadı.

HKÜ Eğitim Fakültesi tarafından hazırlanan program, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk koordinatörlüğünde, Öğr. Üyesi Sakine Hakkoymaz, Arş. Gör. Büşra Bilir ve Erdem Koleji Müzik Öğretmeni Nizamettin Safa tarafından gerçekleştirildi.

Şehit öğretmenlerin anısına türküler seslendirildi

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan ve açılış konuşmaları ile devam eden programda, şehit öğretmenler anısına yapılan sunumlar ve konuşmalar katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Şehit öğretmenlere minnet ve şükran duygularının ifade edildiği programda, hain terör saldırısı sonucu şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz öğretmenler saygı ile anıldı. Programda, şehit öğretmenler için bestelenen şarkıların yanısıra, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği türküler de piyano ve klarnet eşliğinde öğrenciler tarafından yorumlandı.

Panele yoğun ilgi

‘Bir Başkadır Benim Öğretmenim’ teması ile düzenlenen programda Prof. Dr. Gürhan Can moderatörlüğünde bir panel gerçekleştirildi. Panele, Okul Öncesi Öğretmeni Kübra Küçükdurmaz, Özel Eğitim Öğretmeni Sultan Demir, HKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Simge Gökberk, Nizip Bahçeli Köyü İlkokulu Sınıf Öğretmeni Hanife İmrah panelist olarak katıldı. Panelistler öğretmenlik ve meslek yaşamları ile ilgili anı ve tecrübelerini paylaşırken, öğrenciler panelistlerin sunumlarını büyük bir beğeni ile takip etti.

Program, teşekkür belgesi takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.