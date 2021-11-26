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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'e şehit ateşi düştü Suriye sınırında hain saldırı: 1 şehit

İHA

Gaziantep'e şehit ateşi düştü Suriye sınırında hain saldırı: 1 şehit

Kilis'te, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan şüphelilere müdahale sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in acı haberi, memleketi Gaziantep'te yaşayan ailesine verildi.
Edinilen bilgiye göre, 1’inci Hudut Alayı 3’üncü Hudut Taburu Hilaltepe Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki Suriye sınır hattında görev yapan askerler, Suriye’den sınırı yasa dışı geçmek isteyen bur gruba “Dur” ihtarında bulundu. Bu esnada Suriye tarafından açılan ateş sonucu 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç, ağır yaralandı. Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Dinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit ateşi Gaziantep'e düştü
Hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in acı haberi, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından baba ocağındaki şehidin ailesi ile diğer yakınları gözyaşı döktü. Şehidin baba evi ile evin bulunduğu sokak ise Türk bayrakları ile donatıldı.

"Allah herkese bu duyguyu versin, vatan için şehit olmak büyük bir görev"
Acı haberi aldıktan sonra açıklamalarda bulunan şehidin Savaş Dinç'in amcası Abdullah Dinç, yeğeni şehit olduğu için bir yandan üzgün olduklarını ama bir yandan da gururlu olduklarını söyleyerek, "Allah herkese bu duyguyu versin. Vatan için şehit olmak büyük bir görevdir. Ben de onun gibi seve seve şehit olmak istiyorum ama bu acı çok zor, bu haberi almak çok zor. Biz, vatan için canımızı seve seve vermeye hazırız" dedi.

"Çok yürekli ve cesaretli bir insandı, acımız çok büyük"
Şehidin yakın arkadaşı Mehmet Hamurcu ise şehidin gençlere iyi bir örnek ve yol gösterici olduğunu belirterek, "Allah kimseye böyle bir acı vermesin ama çok gururluyuz. Vatan için şehit verdik. Bu mahalledeki evlerin hepsinde şehidin emeği var, bütün gençlere asker ve polis olmaları için örnek olmuştur. Allah rahmet eylesin. Çok yürekli ve cesaretli bir insandı, acımız çok büyük" ifadelerini kullandı.

Kardeşi de uzman çavuş
Hain saldırı sonrası şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in evli ve Ecemsu (6) ile Azra (1) isimlerinde 2 kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. Şehidin Zafer ve Cuma Dinç isimlerinde 2 kardeşinin daha bulunduğu ve kardeşi Zafer Dinç'in de Çanakkale'de uzman çavuş olarak görev yaptığı belirtildi.

Şehit son yolcuğuna 27 Kasım Cumartesi günü uğurlanacak
Hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in, 27 Kasım 2021 Cumartesi günü öğle namazını müteakip memleketi Gaziantep'te düzenlenecek cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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