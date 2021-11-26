Gaziantep'te bin 528 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep'te yapılan operasyon sonucu, bin 528 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaralarla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım 2021 Perşembe günü sigara kaçakçılarına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon neticesinde bin 528 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaralarla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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