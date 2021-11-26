Şehit askerin cenazesi, memleketi Gaziantep'e gönderildi (4)- Yeniden

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Sayın yazı işleri müdürlerine,'Şehit askerin cenazesi, memleketi Gaziantep'e gönderildi (3)' başlıklı haberimizi, şehidin adının sehven yanlış yazılması nedeniyle düzeltip, yeniden veriyoruz.----------------------------5 KİŞİ GÖZALTINDA

Suriye sınırında, kaçak geçişi engellemeye yönelik müdahale sırasında Uzman Çavuş Savaş Dinç'in şehit olmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Sınır hattından Suriye tarafına geçiş yapmalarına engel olan güvenlik güçlerine pompalı tüfekle ateş açarak Savaş Dinç'i şehit eden grupta bulunan 5 kişinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep

2021-11-26 16:20:26



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