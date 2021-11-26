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Türkiye’de bir ilk: Gezici Protez Merkezi Şehir şehir gezerek vatandaşların protez tamiri ve imalatı yapılacak

İHA

Türkiye’de bir ilk: Gezici Protez Merkezi Şehir şehir gezerek vatandaşların protez tamiri ve imalatı yapılacak

Gaziantep'te Uluslararası Doktorlar Derneği’ne hediye edilen Gezici Protez Merkezi, başta savaş nedeniyle protez ihtiyacı olan Suriyeli çocuklar olmak üzere şehir şehir gezerek tüm Türkiye’de hizmet verecek. Türkiye’de ilk olan bu uygulamayla ayrıca afet olaylarının ardından protez ihtiyacı olan afetzedelere de hızla yardım edilecek.
Şehitkamil Spor Salonu'nda düzenlenen protokol ile Gezici Protez Merkezi adlı protez tamir ve yapım aracı, Ottobock Global Foundation tarafından Uluslararası Doktorlar Derneği’ne hibe edildi. Düzenlenen törene, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Uluslararası Doktorlar Derneği Başkanı Dr. Mevlüt Yurtsever, Ottobock Global Foundation Türkiye Genel Müdürü Orkun Nihat Taşkın, Fiziksel Engelliler Vakfı Başkanvekili Prof. Dr. Yaşar Tatar, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“Türkiye’de bir ilk, dünyada da ilkler arasında yer alan bir uygulama”
Gezici Protez Merkezinin Türkiye’de bir ilk olduğunu ve dünyada da ilkler arasında yer alan bir uygulama olduğunu ifade eden Fiziksel Engelliler Vakfı Başkanvekili ve Uluslararası Doktorlar Derneği Protez Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. Yaşar Tatar, “Bilindiği üzere önümüzdeki hafta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Özel gereksinimleri olan çocuklarımız için özel bir gün. Bu çocuklarımızın eğleneceği bir ortam oluşsun istedik. Bu işi yaparken de Türkiye’de bir ilk de gerçekleşmiş olacak. Gezici bir protez merkezini, Uluslararası Doktorlar Derneği olarak devreye sokmuş olacağız. Ottobock Global Foundatıon Vakfı tarafından Uluslararası Doktorlar Derneği'ne bağışlanan seyyar bir protez merkezi olacak. Bu sistem, kişilerin bulunduğu yerlerde protezlerini tamir hatta tamamen imalat etme üzerine kurulu bir sistem. Biz ağırlıklı olarak Suriyeli çocuklar için Suriye bölgesinde bu tür faaliyetleri sürdürüyoruz. Türkiye’deki çocuklarımız içinde gerektiğinde yerinde destek sağlayacağız. Bu anlamıyla dünyada da ilklerden birisi olacak. Uluslararası Doktorlar Derneği olarak bunu yakın coğrafyadaki ani deprem veya büyük felaketlerden sonrada hızlıca hizmete alıp kullanacağımız bir sistem olacak” diye konuştu.
Protokol törenin ardından Fiziksel Engelliler Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikle engelli çocuklar, müzik eşliğinde oynanan oyunlarla eğlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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