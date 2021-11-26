GAÜN öğrencilerinden ecdada resimli mektup

Gaziantep’in kurtuluşunun 100. Yılı anısına düzenlenecek olan Gaziantep’in Kurtuluş Kahramanlarına Resimli Mektuplar Jürili Sergisi için yapılan ilk çalıştay Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mimarlık Fakültesi Çok Amaçlı Salonda gerçekleşti.

Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin katılımıyla; kolaj, pastel boya, sulu boya, akrilik boya ve kara kalem gibi serbest tekniklerle gerçekleşen mektup sanatı etkinliğinde öğrenciler yaptıkları resimlerle duygularını yansıttı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen serginin ilk çalıştayının yürütücülüğünü GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Tuğrul Alparslan Damgacı yaptı.

“Çalışmalarınızda duygusal bağ kurun”

Çalıştayın açılışında konuşan GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayhan Özer, Gaziantep’in kahramanca savunmasının Türkiye’ye öncülük ettiğini ve Cumhuriyet’in temellerinin Gaziantep’te atıldığını belirtti. 100’üncü yılı coşkuyla kutlamaya çalıştıklarını ifade eden Doç. Dr. Özer, “GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kent Konseyi ile birlikte bu çalışmayı yürütüyoruz. Bu çalışmada, Gaziantep’in kurtuluşunda emeği geçmiş kahraman ecdadımıza yazacağımız mektupları resimlerle donatacağız. Bu çalışmaları daha sonra Tarihi Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde sergileyeceğiz ve bir de katalog yapacağız. Dereceye girenlere çeşitli hediyeler vereceğiz. Bugün sizden yapacağınız çalışmalarda bir başarı değil de duygusal bir bağ kurmanızı bekliyoruz” dedi.

“5 çalıştay daha düzenleyeceğiz”

Gaziantep’in kurtuluşunun 100’üncü yılı etkinliklerinin coşkuyla kutlanacağını aktaran Gaziantep Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu Genel Sekreteri Mehmet Sönercan, “Bizler de Üniversite ve Kent Konseyi olarak bugün çalıştayını yaptığımız Gaziantep’in Kurtuluş Kahramanlarına Resimli Mektuplar Jürili Sergisi için düzenleyeceğimiz altı çalıştayın ilkini sizlerle yapacağız. Dolayısıyla sizleri aramızda gördüğümüz için hem mutluyuz hem de heyecanlıyız. Hocalarımın rehberliğinde güzel eserlerin çıkacağına eminim” diye konuştu.

Gaziantep’in kurtuluşunun 100. Yılında böyle bir etkinlik yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten GAÜN Öğr. Gör. Tuğrul Alparslan Damgacı ise emeği geçen herkese teşekkür etti. GAÜN Öğr. Gör. Tuğrul Alparslan Damgacı’nın workshop’u yapması sonrasında öğrenciler çalışmalarına başladı.

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