Gaziantep'te Türk- Japon dostluğuna ödül



Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, Japonya ve diğer ülkeler arasında dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunan kişi ve kurumlara verilen `Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü´ Fatma Şahin´e verildi.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü´nde düzenlenen ödül törenine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükelçi Suzuki Kazuhiro, JICA Türkiye Ofisi Başkanı Nobuhiro İkuro ve oda başkanları katıldı. Fatma Şahin´e Japonya ile kurduğu ikili ilişkiler sebebi ile Japonya ve diğer ülkeler arasında dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunan kişi ve kurumlara verilen Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü verildi. Fatma Şahin'e ödül, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki tarafından verildi.

Ödül sürecinin Türkiye ve Japonya ilişkilerine hayırlı başlangıçlara vesile olacağını ifade eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Burada tarihe not düşmek adına hepimiz burada şahitlik etmek için bir aradayız. Japonya köklü kültürel ve kurumsal mirası sayesinde ödül tercih ederken dünya genelinde çok ciddi gözlem ve eliminasyon sisteminden geçerek veriyor. Fatma Şahin başkanımız sadece Gaziantep´te, Türkiye´de değil bugün dünya yerel yönetimler anlayışına çok özgün katkılarda bulunmuş ve ülkemizi her platformda gururla temsil eden gurur duyduğumuz bir şahsiyet. Böyle bir şahsiyetin, kimliğin, gurur kaynağımızın bu ödüle layık görülmesi asla tesadüfi bir tercih değil. Bugün bu ödül sürecinin Türkiye ve Japonya ilişkilerine çok hayırlı başlangıçlara vesile olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

'JAPONYA, BÜTÜN DÜNYAYA, DÜNYA BARIŞINA VERDİĞİ DESTEKLE ÇALIŞMA MODELİ ORTAYA KOYDU'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türk ve Japon halklarının, hükümetlerinin, Japonlarla olan yerel diplomasinin en güçlü döneminin yaşandığını söyledi. Şahin, "Dünyanın en zor coğrafyasındayız ve bu zor coğrafyada iyi dostluklar kurarak, 'kötü gün dostu' dediğimiz zor zamanlarda bizim yanımızda olan ülkeler ve kardeşler bizim için çok kıymetli. Bu konuda bütün dünyaya ve dünya barışına verdiği destekle çalışma modeli ortaya koyan Japonya´ya, kıymetli hükümetine, değerli halkına ve onları temsil eden değerli büyük elçimize emeği için teşekkür ediyorum. Hepimiz zamanın ve mekanın şahitleriyiz. Halkların kültürleri, yaşamlarının birbirine benzediği iki özel halk, Türk ve Japon halkı. Aile yaşantıları, yaşlıya gösterdiği saygı, müzik enstrümanları, müzikleri birbirine benziyor. Bunlar, iki halkın ne kadar ortak kültüre sahip olduğunu ve bu kültürün bir kimliği temsil ettiğini, dolayısıyla ortak geçmişimiz olduğunu gösteriyor. Bugün çok güzel bir ana şahitlik ediyoruz ve ben bütün dünyaya Birleşmiş Milletler´in yeşil mermerinin önünde de, Avrupa Birliği´nin bütün mekanizmalarında da Japonya´yı ve çalışma sistemini, JİCA´yı, en zor zamanlarda aldığımız göçlerden dolayı ihtiyacımızı anlattığımızda tam bir kardeşliğin gerektirdiği iş bölümü ile çalışmaya başladık. Bugün büyükelçimizle gezdiğimiz Sacır dediğimiz bölgede arıtma tesisini beraber tamamladık. Artık biz Japonya ile `Yeşil Şehir´ olan Gaziantep´in yeşil projelerini ve beraberinde sosyal konut projelerini beraber çalışacağımızı, metro altyapısını beraber yapacağımız, sağlıklı, akıllı, dirençli ve güvenli şehir için de ortak çalışacağız. Japonya ile birlikte depremin öncesi sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiği ile ilgili dijitalleşmede, akıllı şehirde akıllı teknolojinin deprem sırasında nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili bilgisini Türkiye Belediyeler Birliği çatısında verdik" diye konuştu.

'JAPONYA´NIN GELECEKTE DOSTU OLARAK İKİ ÜLKE İLİŞKİSİNE BÜYÜK KATKI SAĞLADI'

Türkiye ve Japonya arasında daha büyük iş birliklerinin olacağını dile getiren Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro ise şunları söyledi:

"Sığınmacıları kabul eden Gaziantep´in büyükşehir belediye başkanı olarak halkın yükünü azaltmak için çok çalışmaktadır. Şahin, Türkiye´nin dostu Japonya ile beraber kanalizasyon altyapı desteği projesini yaparak Japonya´nın bölgeye verdiği desteği sağlamlaştırdı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak ise Japon bilgi ve birikimi ile Ankara ve Gaziantep´te afet önleme seminerleri yaptı. Sayın Şahin, Japonya´nın gelecekte dostu olarak iki ülke ilişkisine büyük katkı sağladı. Bu ödülle Türkiye ve Japonya arasında daha büyük iş birliklerinin olacağına inanıyorum."DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ

2021-11-26 21:00:24



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