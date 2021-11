Japonya'dan Fatma Şahin’e ödül

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yurtdışında elde edilen başarılar ve Japonya ile yürüttüğü iş birliği için Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü’ne layık görüldü.

Yürüttüğü projeler, uluslararası problemlerde kurum olarak aldığı rol, ulusal ve özellikle uluslararası alanda yakaladığı başarılar ile Türkiye’de örnek bir belediyecilik gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni bir ödüle layık görüldü. Japonya ile kurduğu ikili ilişkiler sebebi ile Japonya ve diğer ülkeler arasında dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunan kişi ve kurumlara verilen Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü’nün sahibi Başkan Fatma Şahin oldu. Ödül, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki tarafından Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nde düzenlenen resepsiyonda verildi.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Büyükelçi Suzuki Kazuhiro’nin yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, JICA Türkiye Ofisi Başkanı Nobuhiro İkuro, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir, oda başkanları ve şehir protokolü katıldı.

Ödül takdimde Japonya Dışişleri Bakanı tarafından gönderilen mesaj okundu. Mesajda Bakan, Başkan Şahin’e, “Türkiye ve Japonya arasında karşılıklı ilişkilerde göstermiş olduğunuz gayretle ülkelerimiz arasında dostluk ilişkilerine katkıda bulunulması ve üstün hizmetlerinden dolayı en derin saygılarımızı sunarım” ifadelerini kullandı.

JICA ile yürütülen iş birliği, mülteciler konusunda şehirde yapılan örnek entegrasyon çalışmaları, afet önleme çalışmalarında Japonya ile kurduğu ilişkiler, Türkiye’yi ulusal alanda başarılı temsili, dış ilişkilerde, özellikle Avrupa ve Japonya ile ortak çalışmalar, uluslararası arenada projelerinin kabul görmesi, Başkan Fatma Şahin’in ödülü almasında etken oldu.



“Japonya, bütün dünyaya, dünya barışına verdiği destekle çalışma modeli ortaya koydu”

Ödül töreninde konuşma yapan Başkan Fatma Şahin, Türk ve Japon halklarının, hükümetlerinin, Japonlarla olan yerel diplomasinin en güçlü dönemi yaşandığını söyleyerek, “Dünyanın en zor coğrafyasındayız ve bu zor coğrafyada iyi dostluklar kurarak, ‘kötü gün dostu’ dediğimiz zor zamanlarda bizim yanımızda olan ülkeler ve kardeşler bizim için çok kıymetli. Bu konuda bütün dünyaya ve dünya barışına verdiği destekle çalışma modeli ortaya koyan Japonya’ya, kıymetli hükümetine, değerli halkına ve onları temsil eden değerli büyük elçimize emeği için teşekkür ediyorum. Hepimiz zamanın ve mekanın şahitleriyiz. Halkların kültürleri, yaşamlarının birbirine benzediği iki özel halk Türk ve Japon halkı. Aile yaşantıları, yaşlıya gösterdiği saygı, müzik enstrümanları, müzikleri birbirine benziyor. Bunlar, iki halkın ne kadar ortak kültüre sahip olduğunu ve bu kültürün bir kimliği temsil ettiğini, dolayısıyla ortak geçmişimiz olduğunu gösteriyor. Bugün çok güzel bir ana şahitlik ediyoruz ve ben bütün dünyaya Birleşmiş Milletler’in yeşil mermerinin önünde de, Avrupa Birliği’nin bütün mekanizmalarında da Japonya’yı ve çalışma sistemini, JİCA’yı, en zor zamanlarda aldığımız göçlerden dolayı ihtiyacımızı anlattığımızda tam bir kardeşliğin gerektirdiği iş bölümü ile çalışmaya başladık. Bugün büyükelçimizle gezdiğimiz Sacır dediğimiz bölgede arıtma tesisini beraber tamamladık. GASKİ Genel Müdürü ve arkadaşlarımızın ortak oluşturduğu birlikte iş yapmayı, beraber nasıl güzel eserler ortaya çıkaracağımızı gösterdik. Çevre projelerini birlikte yaptık. Katı atıkta yaptığımız çalışma ile bugün enerji üreterek yeni alanlar oluşturuyoruz. Yeni yapacağımız arıtma tesislerinin planlamasını yaptık. Artık biz Japonya ile ‘Yeşil Şehir’ olan Gaziantep’in yeşil projelerini ve beraberinde sosyal konut projelerini beraber çalışacağımızı, metro altyapısını beraber yapacağımız, sağlıklı, akıllı, dirençli ve güvenli şehir için de ortak çalışacağız. Japonya ile birlikte depremin öncesi sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiği ile ilgili dijitalleşmede, akıllı şehirde akıllı teknolojinin deprem sırasında nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili bilgisini Türkiye Belediyeler Birliği çatısında verdik” diye konuştu.



“Büyük emek ve fedakarlıklarla üstün bir gayretle birlikteliğimizi oluşturan gazi şehri bu ödülle bütün dünyaya duyurmuş oluyoruz”

İleriki süreçte beraber çalışmaya devam edileceğini söyleyen Şahin, “Benim bir hayalim var. Kapodokya’ya gelen bütün Japon turisti Fırat’a getirmek istiyoruz. Keyif için, keşif için Fırat’a gelmelerini istiyoruz. Biliyorum ki Japonlar deniz, kum, güneş değil kültürel miras, antik kentler üzerinde hassasiyeti var. İşte tam gelecekleri yer Fırat, bereketli hilal ve tam kalbi olan Gaziantep. Gaziantep Modeli’nin bunu hak ettiğini, halkımızın, çalışanlarının hak ettiğini, zor dönemde çok büyük emek ve fedakarlıklarla üstün bir gayretle birlikteliğimizi oluşturan Gazi şehri bu ödülle bütün dünyaya duyurmuş oluyoruz. Birlikte çok daha güzel eserleri inşa edeceğimize inancım tamdır” dedi.



“Şahin, dünyada yerel yönetimler anlayışına çok özgün katkılarda bulunuyor”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun tebriklerini ve selamını ileten Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye ve Japonya ilişkilerinin tarihsel sürecine değinerek, “Burada tarihe not düşmek adına hepimiz burada şahitlik etmek için bir aradayız. Japonya köklü kültürel ve kurumsal mirası sayesinde ödül tercih ederken dünya genelinde çok ciddi gözlem ve eliminasyon sisteminden geçerek veriyor. Fatma Şahin başkanımız sadece Gaziantep’te, Türkiye’de değil bugün dünya yerel yönetimler anlayışına çok özgün katkılarda bulunmuş ve ülkemizi her platformda gururla temsil eden gurur duyduğumuz bir şahsiyet. Böyle bir şahsiyetin, kimliğin, gurur kaynağımızın bu ödüle layık görülmesi asla tesadüfi bir tercih değil. Bugün bu ödül sürecinin Türkiye ve Japonya ilişkilerine çok hayırlı başlangıçlara vesile olacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.



“Başkan Şahin’in ortaya koyduğu model dünyaya örnek”

“Böylesine müstesna bir anda tarihe şahitlik etmek ki bazı anlar vardır, bu anların her safhası tarihe bedeldir” diyen Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, “Bu ödül töreni de böyle bir gün. Gaziantep’in böyle bir başarıyı yakalaması tesadüfi değil. Elbette Gaziantep’in Gazi unvanı dünya tarihine geçecek bir sembol. İstiklal Mücadelesi ile beraber istikbal mücadelesinde ortaya koyduğu model, Başkan Fatma Şahin’in himayesinde tüm kurumlarıyla ortaya konulan çalışma tüm dünya tarafından takip edilen, örnek alınan bir model haline geldi. Bu modelin anlamlı ödüllerle taçlandırılması elbette çok önemli. Bu ödül dünyanın her coğrafyasında temsil edilmesi çok önemli. Başkan Şahin, bugün bu ödülü alıyor ama birkaç ay önce OECD’den Şampiyon Belediye Başkanı olarak aldı. Bütün bu vizyon ve kararlılığın gayreti sonucunda ortaya Gaziantep gibi çok kıymetli ve eşsiz bir model ortaya çıktı. Biz bu modelle her zaman gurur duyuyor ve gurur duymaya devam edeceğiz. Bu mekân başta olmak üzere Gaziantep’in her köşesinde başlayan kalkınma modeli öncelikle ülkemizde 84 milyon ve ardından bütün dünya insanları için çok önemli hizmetlerin kapılarını aralayacaktır” ifadelerini kullandı.



“Şahin, Japonya’nın gelecekte dostu olarak iki ülke ilişkisine büyük katkı sağladı”

Fatma Şahin’e iş birliği için teşekkür eden Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, “Sığınmacıları kabul eden Gaziantep’in büyükşehir belediye başkanı olarak halkın yükünü azaltmak için çok çalışmaktadır. Şahin, Türkiye’nin dostu Japonya ile beraber kanalizasyon altyapı desteği projesini yaparak Japonya’nın bölgeye verdiği desteği sağlamlaştırdı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak ise Japon bilgi ve birikimi ile Ankara ve Gaziantep’te afet önleme seminerleri yaptı. Sayın Şahin, Japonya’nın gelecekte dostu olarak iki ülke ilişkisine büyük katkı sağladı. Bu ödülle Türkiye ve Japonya arasında daha büyük iş birliklerinin olacağına inanıyorum” diye konuştu.

