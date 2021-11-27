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Nouha Dicko: "Konyaspor iyi bir takım ama biz kazanmak istiyoruz" Gaziantep FK'lı Nouha Dicko: "Kötü oynamıyorum, özellikle Trabzonspor maçında çok iyi oynadım" Dicko: "Trabzonspor maçında kararlar doğru alınsaydı sonuç çok farklı olurdu"

İHA

Nouha Dicko: "Konyaspor iyi bir takım ama biz kazanmak istiyoruz" Gaziantep FK'lı Nouha Dicko: "Kötü oynamıyorum, özellikle Trabzonspor maçında çok iyi oynadım" Dicko: "Trabzonspor maçında kararlar doğru alınsaydı sonuç çok farklı olurdu"

Gaziantep Futbol Kulübü'nün başarılı futbolcusu Nouha Dicko, Konyaspor ile oynayacakları maçın son hazırlıkları öncesinde yaptığı açıklamada, "Konyaspor iyi bir takım ama biz sahamızda kazanmak istiyoruz" dedi. Kendi performansı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Nouha Dicko, özellikle son Trabzonspor maçında çok iyi oynadığını söyledi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla tamamladı. Antrenman öncesi açıklama yapan Gaziantep ekibinin başarılı santraforu Nouha Dicko, Konyaspor maçı, bireysel performansı ve son oynanan Trabzonspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Konyaspor iyi bir takım ama biz sahamızda kazanmak istiyoruz"
Konyaspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ve ligin iyi performans gösteren takımlarından birine karşı mücadele edeceklerini vurgulayan Gaziantep FK'lı Nouha Dicko, "Konyaspor gerçekten çok iyi bir takım. Şu anda bulunduğu yeri de hak eden bir takım. Çünkü ligin başından beri gerçekten çok iyi oyun oynuyorlar ve bunu her maç gösteriyorlar. Biz evimizde oynuyoruz ve onların aslında buraya gelip maçı kazanamayacaklarını bizim göstermemiz gerekiyor. Biz, göstereceğimiz performansla tekrar yeniden iyi bir sarmala girerek Göztepe maçı ile bunu taçlandırmak istiyoruz ama Göztepe maçından önce bu maç var. Öncelikle bu karşılaşmadan 3 puan kazanarak ondan sonra rahat bir seri yapmak istiyoruz" dedi.

"Kötü oynamıyorum, özellikle Trabzonspor maçında çok iyi oynadım"
Gaziantep Futbol Kulübü forması altındaki bireysel performansı ile ilgili soruya da cevap veren ve özellikle son Trabzonspor maçında çok iyi oynadığını belirten Malili futbolcu Dicko, "Sezon başından beri kötü bir performans sergilediğimi düşünmüyorum. Rakamsal anlamda ben de daha fazla gol atmak isterdim ama futbolda maalesef her şey hesaba uymuyor. Sahaya girip gol atmanız çok da kolay olmuyor her zaman. Ben genel anlamda iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Trabzonspor karşılaşması benim açımdan sezonun bireysel anlamda en iyi maçıydı. Takım adına da fark oluşturduğumu düşünüyorum. Bu karşılaşmada iyi bir performans gösterdim ama bazı kararlar adil olmayınca bunun bir ehemmiyeti kalmadı. Önümüzdeki süreçte de tabi ki gol sayısını arttırmak benim birinci önceliğim. Bunu yaparak kendimi de geliştirmem gerektiğinin farkındayım. Süper Lig'de iyi şeyler yapabileceğimi biliyorum. Bu takım için de geldiğim günden beri iyi performans ortaya koyduğumu düşünüyorum. Bundan sonra da bunu geliştirerek devam ettirmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor maçında kararlar doğru alınsaydı sonuç çok farklı olurdu"
Geçtiğimiz hafta oynadıkları Trabzonspor maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan 29 yaşındaki Nouha Dicko, "Trabzon maçına dair şunu söyleyebiliriz, biz ve maçı izleyen herkes gördü aslında olup biteni. Eğer karşılaşmanın hakemi doğru kararlar alabilseydi aynı sonucu alacağımızı düşünmüyorum. Özellikle ben iki pozisyonda baş aktör olabilirim pozisyonlarda ama ilk pozisyonda eğer gereken yapılsaydı ki bence yüzde yüz kırmızı karttı, ikinci pozisyon zaten olmayacaktı. Çünkü o oyuncu sahada olmayacaktı. Eğer ilk karar doğru gelseydi zaten biz aynı performansı gösterirdik. Ama Trabzonspor aynı performansı gösterebilir miydi bu bir soru işareti. Biz bu hafta yaptığımız iyi şeyler üzerine odaklanmak durumundayız. Bu maçta yaptığımız çok fazla iyi şey vardı. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum ama sadece bazen sonucu elde edemiyorsunuz. O karşılaşmada gerçekten böyle oldu. Her ne kadar hakem kararları konuşulsa da bunu da söylemek gerekir ama bu maç bizim için önümüzdeki karşılaşmalarda umut ışığı olacak. Bu maçta iyi bir performans sergiledik. Takım olarak çok iyi şeyler gösterdik. Önümüzdeki karşılaşmalarda daha iyisini yapacağız" diye konuştu.

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