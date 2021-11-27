Japonya Büyükelçisi’nden GAÜN’e övgü

Gaziantep Üniversitesinde ziyaret ve görüşmelerde bulunan Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, Gaziantep Üniversitesinin 104 ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapmasını çok önemli bulduğunu söyleyerek, “Umarım Japon üniversiteleri de çok sayıda ülkenin öğrencilerine eğitim vererek uluslararası katılımı artırırlar” dedi.

Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, Japon Hükümeti, Amerika Göç, Nüfus ve Mülteciler Bürosu ve IOM Geliştirme fonu tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu tarafından desteklenen Gaziantep Üniversitesi Uyum ve İnovasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, TEKNOFEST’e katılan öğrenciler de dahil olmak üzere öğrencilerin merkezde yaptığı çalışmaları yerinde inceledi. Yaptıkları çalışmalardan dolayı öğrencileri tebrik eden Kazuhiro Suzuki, Gaziantep Üniversitesinde bulunan Uyum ve İnovasyon Merkezi’nden övgüyle bahsederek, önemli izlenimler edindiğini söyledi. Büyükelçi Suzuki, “Uyum ve İnovasyon Merkezi, göçmenler de dahil tüm öğrencileri, ileri mühendislik çalışmaları kapsamında bir araya getiren önemli ve faydalı bir proje. Göçmen öğrencilerin de Gaziantep Üniversitesine önemli ölçüde entegre olmasından dolayı çok etkilendim. Öğrencilerin bu merkezden daha çok faydalanmalarının ve yaptıkları çalışmaları daha da ileri götürmelerinin hem Türkiye hem de Ortadoğu ülkelerine fayda sağlayacağını düşünüyorum. Umuyorum Japonya’nın bu merkeze yaptığı yardım, genç ve tutkulu öğrencilerin kendini geliştirmelerine katkı sunuyordur” şeklinde konuştu.

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