Bakan Kasapoğlu: “Yarının Sultanları” programına katıldı

“Yarının Sultanları” programında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, her branşta altyapıyı güçlendirmeye çalıştıklarını belirterek, gençleri yarınlara daha donanımlı hazırlamak istediklerini amaç edindiklerini ifade etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen "Yarının Sultanları" programına katıldı. Programda konuşan Bakan Kasapoğlu, Türkiye’de çok güçlü bir spor altyapısına sahip olduklarını söyledi. Bakan Kasapoğlu, açıklamasının ardından salonda voleybol oynadı.

Voleybol oynayan gençleri seyreden Kasapoğlu, gençlere başarılar diledi.



“Altyapımızı güçlendirmeye çalışıyoruz”

Her branşta emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Kasapoğlu, “Voleybolda 'Filenin Sultanları' var. İşte 'Yarının Sultanları' projesi de tüm Türkiye'de hızlı bir şekilde ilerliyor. Yeteneklerimizi keşfetmek ve yeni yetenekleri tespit etmek. Bu anlamda önümüzdeki süreçte yeni branşlarda yeni müjdelerimiz olacak. Türkiye güçlü ve potansiyeli büyük bir ülke. Bu anlamda sporun her branşında altyapımızı güçlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

Etkinliğe katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ise, "Yarının Sultanları" projesinin Gaziantep'te de başladığını belirterek, “Biz burada çok mutluyuz. Çok iyi çocuklar var. Hepsi çok güzel voleybol oynuyor, hepsi yetenekli. Sayın Bakan'a ilgisinden dolayı çok teşekkür ederim” diye konuştu.

