Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK, Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 11 beraberlikle sona erdi.





Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada kale alanına gönderilen topa hareketlenmek isteyen M'Poku yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi.

6. dakikada Konyaspor'un kazandığı penaltı atışında topun başına geçen Guilherme, meşin yuvarlağı ağlara göndererek konuk ekibi öne geçirdi. 01

12. dakikada Cikalleshi kafayla penaltı noktasına indirdiği topa Soner Dikmen'in gelişine vuruşunda top savunmadan sekerek kaleci Günay'da kaldı.

17. dakikada Maxim'in serbest vuruştan ön direğe gönderdiği topa Caulker'in kafa vuruşu kaleci Sehic'in müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 11

45. dakikada Hamza Mendyl'in yerden arka direğe gönderdiği topu kale önünde Dicko filelere gönderdi. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.



Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Samet Çiçek xx, Mehmet Emin Tuğral xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Hamza Mendyl x, Steven Caulker xx, Papy Djilobodji xx, Ertuğrul Ersoy xx, Kitsiou x, Recep Niyaz x, Doğan Erdoğan x, Maxim xx, Nouha Dicko xx, Muhammet Demir x

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Figueiredo, Oğuz Ceylan, Halil İbrahim Pehlivan, Alin Tosça, Angelo Sagal, Kenan Özer, Yusuf Türk, Mirza Cihan, Furkan Soylap

Teknik Direktör: Erol Bulut

Konyaspor: Sehic xx, Nejc Skubic x, Marin Anicic x, Adil Demirbağ x, Guilherme xx, Soner Dikmen xx, Hadziahmetovic xx, Mpoku xx, Bytyqi xx, Serdar Gürler x, Cikalleshi x

Yedekler: Eray Birniçan, Rahmanovic, Ahmed Hassan, Endri Çekici, Alper Uludağ, Barış Yardımcı, Oğulcan Ülgün, Hubert Michalak, Ekrem Kayılıbal

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Caulker (dk. 17) (Gaziantep FK), Guilherme (dk. 6 pen.) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Papy Djilobodji, Günay Güvenç (Gaziantep FK), Mpoku (Konyaspor)

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