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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey'de kentsel dönüşüm çalışmaları son sürat

İHA

Şahinbey'de kentsel dönüşüm çalışmaları son sürat

Şahinbey Belediyesi, şehrin trafiğini rahatlatmak ve ulaşımı kolaylaştırmak adına kentsel dönüşüm ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Şehrin ulaşımını kolaylaştırmak ve şehrin trafik yükünü hafifletmek amacıyla daha önce Hoşgör Meydanı’nı İnönü Caddesi’ne bağlayan Boğaziçi Bulvarı 1. etap çalışmasını tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Başkanı Av.Hasan Teke ile birlikte Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
"Çalışmalarımız devam edecek"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu şehrin trafiğini rahatlatacak olan çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak kentsel dönüşüm ve yol açma çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde devam ettiriyoruz. Daha önce Özdemirbey Caddesi 1 ve 2’nci etap yol çalışmasını ardından 12 km’lik 12 şeritli Yeşilvadi Bulvarı yol çalışmasını, sonrasında Bogaziçi 1’nci etap yol çalışmasını yaparak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Boğaziçi 2’nci etap çalışmasının yüzde 96 seviyesine ulaşarak kamulaştırma işlemlerini tamamladık. Kalan kısmını da birkaç ay içerisinde tamamlayıp yol açma çalışmalarına başlayacağız ve o yolu Şehreküstü Kavşağına bağlayacağız. Bir diğer yol çalışmamız Güzelvadi ve Dumlupınar Mahalleleri arasından başlayıp Şanlıdere Caddesine kadar yeni bir bulvar açıyoruz. Buradaki amacımız Şanlıdere ve Sadıklar Caddesi’ndeki trafik yükünü hafifletip yeni açacağımız Yeşilvadi Bulvarına bağlamak. Böylelikle Özdemirbey Caddesi ve Sadıklar Caddesi üzerindeki trafik yükü de ciddi anlamda rahatlamış olacak. Çalışmalarımız bunlarla bitmeyecek. Mevcut çalışmasını yaptığımız yolun devamını Kılınçoğlu Mahallesi üzerinden Şehreküstü Kavşağına bağlayarak Özdemirbey Caddesi’ne alternatif yeni bir bulvar kazandırmış olacağız. Böylelikle trafik yükünü hafifletmiş olacağız ” diye konuştu.

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