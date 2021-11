Türkiye’nin en büyük olimpik yüzme havuzu Gaziantep’te açıldı Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Milyonlarca vatandaşımıza yüzmeyi öğrettik" Bakan Kasapoğlu'ndan, milli yüzücüye doğum günü sürprizi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gaziantep’e inşa edilen Türkiye’nin en büyük olimpik yüzme havuzunun açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı. Açılış konuşmasında konuşan Kasapoğlu, inşa edilen yüzme havuzunun Avrupa’da ilk 5’te yer aldığını söyledi.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Türkiye’nin en büyük olimpik yüzme havuzunun açılışı gerçekleştirildi. Düzenlenen açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MHP Milletvekili Sermet Atay ile AK Parti milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda sporcu ve bürokrat katıldı.

Bakan Kasapoğlu ile protokol üyeleri kurdele kesiminin ardından yüzme havuzunu gezdi. Havuzda yüzen sporcularla bir araya gelen Kasapoğlu, hatıra fotoğrafı çektirdi.



"Bu havuz Avrupa’da ilk 5’te"

Gaziantep’te çok verimli bir gün geçirdiklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Bir hemşeriniz olarak sizlere teşekkür ediyorum. Havuzumuz sadece şehrimizin ve bölgemizin ötesinde Avrupa’da ilk 5’de yer alan bir havuzdur. Burada bir çaba ve emek var. Bu güzel tesisin bugünlere gelmesinde emeği olan milletvekillerine, başkanımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu tesis ülkemiz sporuna ve uluslarasın camiaya çok büyük hizmetler sunacak. Spor birleştiren ve dönüştüren ve pek çok misyonu içinde bulunduran bir olgudur. 19 yıldan beri her alanda olduğu gibi sporda da çok büyük atılımlarını gerçekleştirdik. Devasa stadyumlarından spor salonlarına kadar her türlü branşa hizmet edecek tesisler yaptık" dedi.



"Gaziantep’e en büyük yüzme havuzunu inşa ettik"

Gaziantep’e en büyük ve en donanımlı yüzme havuzunu yaptıklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Yüzmeyi ana branşlardan biri haline getirdik. Yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle milyonlarca vatandaşımıza yüzmeyi öğrettik. İnşallah bu çıtayı daha yukarıya taşıyacağız. Gençlerimiz bizim için büyük zenginlik. Yetenekleri keşfedip uluslararası alanda yıldızlar çıkarmak bizim en önemli amacımızdır. Ben Gaziantep’i hep örnek olarak görüyorum. Yerel yönetimiyle ve siyasetiyle burada bir kardeşlik ve beraberlik var. Rabbim bu güçlü sinerjimizi güçlü kılsın. 3 yıl önce başladığımız bu dönüşümle ve “Spor şehri Gaziantep” projesinde meyveleri alıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Bir yanda çaba diğer yanda karalama ve engelleme var"

Her gün doğan yeni ihtiyaçları gidermek için çalıştıklarını aktaran Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bir yandan büyük bir çaba var diğer yanda karalama ve engelleme var. Ama biz biliyoruz ki anlamlı bir mücadelenin içerisindeyiz. Aramıza fitneyi sokmadan bildiğimiz yolda el ele devam edeceğiz. 84 milyonu mutlu etmeyi amaç edindik. Sevinci kardeşliği beraber büyüteceğiz. Gençlerimizi de teknolojiden spora her alanda donanımlı kılma adına özveriden geri durmayacağız. Dünyanın en büyük yurt altyapısını biz sunuyoruz. Burs ve kredi olanaklarında dünyanın en iyisiyiz. Ücretsiz üniversite hayalini biz gerçekleştirdik. Spor mu eğitim mi ikilemini biz ortadan kaldırdık. Yarının sporcularını bilim insanlarını ülkemizin dört bir yanında birlikte yetiştireceğiz. Bu ülke bizlere emanet bizde bu emaneti gençlerimize emanet edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye’ye olimpiyatlarda yüzme dalında ilk defa madalya kazandıran yüzücü Sevilay Öztürk de açılış törenine katıldı. Bakan Kasapoğlu, doğum günü olan Öztürk’e doğum günü pastası sürprizi yaptı.

