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Hasan KIRMIZITAŞ-Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) -STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER:Fırat Aydınus,Samet Çiçek,Mehmet Emin Tuğral

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç Djilobodji, Muhammet Demir(Dk. 80 Sagal),Ertuğrul,Caulker, Recep Niyaz(Dk. 90 Furkan), Doğan Erdoğan(Dk. 73 Oğuz Ceylan),Hamza Mendyl(Dk. 90 Halil İbrahim , Maxim, Kitsiou,Dicko(Dk.73 Figueiredo)

KONYASPOR:İbrahim Sehic-Adil Demirbağ,Marin Anicic,Zymer Bytyqi,Serdar Gürler(Dk. Hubert),Guilherme,Soner Dikmen(Dk. 62 Enrdi),Sokol(Dk. 79 Oğulcan),Amir,Mpoku(Dk. 79 Ahmed Hassan),Skubic(Dk.62 Barış)

GOLLER: Dk. 6 Guilherme(P),Dk. 71 Sokol (Konyaspor)Dk.17 Caulker,Dk. 51 Muhammet Demir,Dk.85 Figueiredo(Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Djilobodji,Günay,Muhammet,Kitsiou (Gaziantep FK)-Mpoku,Adil,Marin Anicic (Konyaspor)Spor Toto Süper Lig'in 14´üncü haftasında Gaziantep FK, sahasında İttifak Holding Konyaspor´u 3-2 mağlup etti.

3´üncü dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic'in kale alanına gönderdiği topa M'Poku hareketlenmek isterken yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus VAR monitörüne giderek pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltı pozisyonunda M'Poku'yu düşüren Djilobodji sarı kart görürken, beyaz noktada topur başına Guilherme geçti.

6´ncı dakikada penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara görderdi:1-0

9´uncu dakikada Gaziantep FK sağ kanattan Kitsiou ile atağa çıktı. Çizgiye kadar inen Kitsiou'nun ön direğe yaptığı ortaya Muhammet Demir vuruşu direkten oyun alanına döndü.

17´nci dakikada sol kanattan serbest vuruş kazanan Gaziantep FK´da topun başına geçen Maxim'in ön direğe gönderdiği topu Caulker kafayla kaleye gönderdi: 1-1

31´inci dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında Maxim ceza sahasına girerken topu solundaki Dicko'nun önüne bıraktı. Dicko'nun dar açıdan şutunda top az farkla auta gitti.

44´üncü dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic'in arka direğe ortaladığı topu M'Poku kafayla Bytyqi'nin önüne indirdi. Bytyqi'nin sert şutunda kaleci Günay son anda topu kornere çeldi.

45´inci dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında sağ kanatta topla buluşan Hamza Mendyl'in yerden arka direğe gönderdiği topu Dicko filelere gönderdi, ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

51´inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim topu sağ kanattan bindiren Hamza Mendyl'ın önüne bıraktı. Çizgiye inen Hamza Mendyl'ın kale alanına çevirdiği topu Muhammet filelere gönderdi:2-1

71´inci dakikada orta alandan gelişen konuk takımın atağında savunma arkasına atılan topa hareketlenen Sokol Cikalleshi, soldan topla birlikte içeriye doğru girerek şutunu çekti ve topu filelere gönderdi. Golün ardından yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR kontrolünün ardından gol geçerli sayıldı:2-2

85´inci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Hamza Mendyl rakibinden sıyrılarak çizgiye indi ve topu bekletmeden kale alanına çevirdi. Kale alanında topu önünde bulan Figueiredo'nun vuruşunda top filelere gitti:3-2

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 3-2 Gaziantep FK´nın üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ, Kadir GÜNEŞ

2021-11-28 15:29:44



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